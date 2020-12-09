В Калининградской области строят «пластиковый» мост взамен «развалившегося»

Калининград, 9 декабря. В деревне Мысовка Славского района Калининградской области строят новый понтонный мост из якобы пластикового материала. Об этом сообщается в одном из популярных местных telegram-каналов. По словам авторов сообщения, старый «развалился».

Чтобы понять, в чем причина произошедшего, ФАН связался с местной администрацией. Ситуацию прокомментировал Эдуард Кондратов, глава муниципального образования Славска.

«В 90-е годы возникла необходимость переправы и военные неофициально бросили жителям пару-тройку этих понтонов. Сооружение до 18 года не значилось ни в одном реестре. Никто даже ответственности не нес. Когда переправа пришла в непотребное состояние, муниципалитет принял ее в собственность и стал у губернатора просить деньги на ремонт», — рассказал Кондратов ФАН.

Антон Алиханов деньги на строительство выделил. В Калининградской области подобное сооружение возводится впервые, по словам Эдуарда Кондратова, для местных это ноу-хау. Высказался он и по поводу материала, из которого будет сделан мост.

«Он не пластиковый, это полимерный материал. Документация моста прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение. Строительный и технический надзор за данным сооружением осуществляет управление дорожного хозяйства Калининградской области, есть вся техническая и сметная документация в установленных законом рамках», — сообщил он ФАН.

Эдуард Кондратов также сообщил, как будет выглядеть конструкция моста.