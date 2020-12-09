В Калининграде ездят маршрутки с вываливающимися стеклами и неработающими дверьми

Калининград, 9 декабря. Маршрутки «Балтрансавто» в Калининграде ездят с вываливающимися стеклами и неработающими дверьми. Местный житель оказался в одной из таких. О произошедшем он написал в местном популярном паблике.

«Вчера из маршрутки 75 на полном ходу выпало стекло из люка, что наверху, и полетело в сторону людей, которые стояли на площади Победы и ждали автобус на Гурьевск. А затем мы благополучно поехали к рынку!» — возмущается пассажир.

Водитель, вместо того чтобы как-то разрешить ситуацию, по словам калининградца, начал звонить родственникам. В диспетчерскую службу о произошедшем шокированный житель сообщал самостоятельно.

«И мы в этом холодильнике поехали дальше. Более того, у этой маршрутки оказались неисправны двери!», — негодует горожанин.

ФАН связался с директором компании «Балтрансавто» Владимиром Савенко. Он заявил, что прокомментировать ситуацию не готов. Автоэсперт Петр Губенко рассказал ФАН, что граждане могут сделать в этой ситуации.