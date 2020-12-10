В квартире у калининградки поселился енот-полоскун

Жительница Калининграда по имени Вера завела у себя в квартире енота, и у него уже почти 14 тыс. подписчиков в Instagram. Она рассказала ФАН, каково жить под одной крышей с необычным животным, как должна быть оборудована квартира, чтобы еноту было комфортно дома и к чему нужно быть готовым желающим приобрести завести пушистого любимца.

— Когда у вас появился енот?

— Енот у нас полтора года, почти два. В течение трех лет мы готовились к его появлению в нашей квартире, потому что понимали, что это животное дикое. Изучив литературу, мы начали искать именно ручного енота, а когда увидели фотографии Риччи, сразу поняли, что именно этот малыш наш. И вот он с нами живет, ездит, путешествует, на самолете с нами летал. У него есть документы, прививки, чипы, паспорт, все-все есть.

— Енот просто живет с вами или вы покупали его в коммерческих целях?

— Он наш полосатый ребенок. На самом деле это очень умное, потрясающее животное. Мы не выезжаем ни на какие-то фотосессии, которые сейчас делаются, он наш домашний любимец.

— У него очень много просмотров в Instagram!

— Самое большое количество, почти пол миллиона просмотров, на видео, где он на машинку пытался залезть и свалился. Еще есть видео с раковиной. Мы сидели на кухне, и он притих, просто развалился и спит в раковине!

— Почему из всех животных вы решили завести именно енота?

— Мы были в Тайнгане в зоопарке, в Крыму и, гуляя по зоопарку, увидели большой вольер с енотами. Оттуда лапка протянулась и прямо помахала нам, кожаная такая. Я никогда так к енотам не относилась! Мы подошли и поняли, что это любовь. Я тогда мужу говорю: «Давай заведем енота! Какие они классные!»

— Расскажите о характере вашего енота Риччи.

— Он очень добрый и чуткий. Если он видит, что тебе грустно, подходит, ластится, целуется. Я сутками работаю, захожу домой, а он всегда обнимается. Подойдет, в щечку поцелует.

— Как Риччи относится к чужим людям?

— У меня подруга жила с ним, когда мы уезжали с мужем на 10 дней. Он пришел к ней знакомиться. Сзади аккуратно приблизился, погладил ее по голове, понюхал, посмотрел. Потом мы пошли с ней чай пить, а он залез ко мне на колени и сидел так.

— Ваша квартира специально оборудована для жизни с енотом?

— У нас есть вольер, большой, трехэтажный, больше, чем шкаф, с домиком и лестницей, несколько полочек, лоток стоит, чашка воды. Мы готовились к появлению Риччи в семье. Одного я его не оставляю, он может залезть куда угодно. Боюсь! А когда мы дома, его домик открыт, и он всегда с нами лазит, играет, это не проблема.

— Какой становится жизнь с енотом?

— У нас же енот-полоскун! Ему надо все полоскать. У Риччи всегда стоит таз свежей воды дома, мы его меняем раза два в день, но как-то он нашел интересную воду в туалете. Я наблюдала такую картину: он уходит на кухню, залазит на стол, берет виноград, спускает его и лапами тащит в ванну, а потом просто скидывает в унитаз и начинает его там полоскать! Я удивилась ужасно.

— Какие еще случались курьезы?

— Их было масса! Я наливала ему ведерко воды, воду выключаю, он там полоскает, полоскает, воду выключаю, он на меня голов поднимает: «Где вода?» Воду включаю, он опять полоскается, выключаю, и он опять: «Где вода?»

— Было ли такое, что Риччи серьезно безобразничал?

— Все еноты, я сколько смотрю, перепелиное яйцо откусывают, скорлупку убирают и выпивают. Это обычно происходит очень аккуратно, но у Риччи все по-другому. Он берет яйцо и очень жестко бьет об пол, все размазывает по полу, а потом съедает. А недавно он у нас холодильник открыл, взял куриное яйцо и точно также разбил. У меня вся кухня в яйце была, но это было очень забавно наблюдать.

— Вас не утомляет его активность?

— За ним не надо следить каждые две минуты. Мы уже настолько привыкли к нему, что я знаю, где он и чем занимается. На самом деле с ним просто. Конечно, бывают моменты, когда мы вдвоем носимся по квартире, он за мной, я за ним, но чаще он справляется сам. С мелкой бегает-прыгает, играет. У него вкусняшки, погрызушки, в том числе для зубов. Маникюр себе делает, ноготочки подкусывает.

— Какое у енота любимое блюдо?

— Он за зефирками у нас ходит прямо на задних лапках, за авокадо тоже душу готов продать. Как-то ножки куриные взяла ему, раньше никогда он их не видел. Так этот пакостник залез на стол, открыл их, достал ножку, схватил и как побежит в вольер к себе с ней. Так смешно было! Так что иногда он ворует. А так в машинку стиральную может залезть, я не знаю, в чем удовольствие.

— В Instagram вы гуляете с Риччи на поводке, как это происходит?

— На улице мы гуляем летом, недалеко от дома у нас летнее озеро большое. Как-то мы пошли гулять. Было очень жарко, не смотря на раннее утро. Он посмотрел на воду и как пошел в заплыв! У него такой кайф был, водичка то прохладная, а утки его увидели и гурьбой за ним поплыли. Он остановится, и они тоже остановятся. Он дальше плывет, они за ним плывут. Еще раньше мы с ним гуляли по лесу. Это тот же ребенок, только полосатый и усатый. Он с горки катался у меня. Дети маленькие бегают и он вместе с ними на горку залазит, скатывается.