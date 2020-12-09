Калининград, 9 декабря. 31 декабря в Калининграде объявлено рабочим днем. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отмечая, что не может сделать последний день в году выходным для всех. Его решение в любом случае коснулось бы только работников бюджетной сферы.

«Частному бизнесу мы можем дать только рекомендации, к которым он может прислушаться или нет. Указание властей может касаться только предприятий бюджетной сферы. Но в этом году бизнесу было и есть весьма непросто. И, наверное, он не будет отказываться от целого рабочего дня, а сделает его немного сокращенным. В конце концов, это скажется и на заработной плате людей», — отметил он.

Губернатор также отметил, что любит работать, а карантин обернулся незапланированными каникулами для всех россиян. ФАН выяснил, как к его решению отнеслись жители Калининграда. Оказалось, что оно не очень популярно, но нашлись и те, кто его поддержал.

«Ну, учитывая то, что в этом году и так отдыхали, то вполне нормально. Все равно по факту работать никто уже не будет. Просто придут для галочки. Да и ответ губернатора на этот вопрос такой же», — сообщил ФАН Сергей Р.

«Это хорошо что 32 нет, а так бы тоже работали! Я сижу в офисе и дернуться по своим делам никуда не могу, в любое время могут позвонить», — пожаловался Алексей М. ФАН.

«Не вызывает ни малейшего восторга, потому что лишний день в поликлинике нам не в радость. Я администратор. В данный момент сижу с пневмонией, возможно covid, дома. Если к 31 выпустят, пойду на работу», — рассказала ФАН Марина М.

Ранее ФАН сообщал, что депутат регионального отделения партии ЛДПР Евгений Мишин призвал губернатора Калининградской области Антона Алиханова сделать 31 декабря выходным днем.