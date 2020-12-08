Калининградец исписал заднее стекло соседки за парковку на «его» месте во дворе

Калининград, 8 декабря. Мужчина решил наказать соседку за парковку на присвоенном им во дворе месте и попал на видео. Об этом рассказала местная жительница. На заднем стекле ее машины написали «Не делай так больше, тут я живу».

«Приехала с работы вечером, поставила машинку во дворе, ибо на красивой парковке с другой стороны дома мест не было. На следующий день собираюсь ехать по делам и вижу надпись на стекле и покрышку. Начала фотографировать, настроение плохое, думаю ща полисмена «доигралеса» вызову! Звоню в полицию, собрались вокруг люди, мол это ж надо, это ж как так вышло…» — пишет в социальной сети горожанка (орфография и пунктуация автора сохранена — прим. ФАН).

Очевидно, что сосед испугался, потому что вскоре, по словам пострадавшей, он появился у ее машины и начал все оттирать и убирать. Также он заявил, что парковочное место принадлежит лично ему, указав на наличие ограничителя.

«Ограничителя не было, я бы на такой машине бы не заехала как бы», — говорит калининградка.

Она утверждает, что во дворе ни у кого нет частной собственности. Ситуацию для ФАН прокомментировал автоэксперт Петр Губенко, юрист общественной организации «Общая защита прав автомобилистов АСА».

«Дворовая территория, придомовая, предполагает ее совместное использование собственниками жилья на равных основаниях. Если у них не было никакого разделения, установленного в законном порядке, то есть не проводилось собрание собственников, не принимали решение, кто где машины будет парковать, то, соответственно, кто первый встал, кто успел, того и место, а то что какие-то негласные договоренности есть, это дело вне рамок закона. Если он уехал с этого места, а она туда встала, пускай подождет теперь. Она уедет, он туда встанет. Так и будут вставать, если не договорятся о чем-то другом», — рассказал эксперт ФАН.

Он также добавил, что сосед-хулиган может попытаться организовать собрание собственников жилья с целью обеспечить себе возможность парковаться в любимом месте на законных основаниях, но вряд его поддержат большинством голосов.