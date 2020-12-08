В Калининграде возрождают трамвайную сеть

Калининград, 8 декабря. В городе собираются запустить новый трамвайный маршрут. Он протянется от Южного вокзала до Центрального парка. Об этом после оперативного совещания сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

Пока что местным комитетом дорожно-транспортной инфраструктуры подсчитывается стоимость проекта. В Калининграде хотят отремонтировать уже существующие трамвайные пути. Предполагается, что работы обойдутся в 23 млн рублей, а это, по замечанию Дятловой, посильная для бюджета города сумма.

«Хотелось бы, чтобы по Ленинскому проспекту до кольца у Центрального парка ходил трамвай. <…> Если 23 миллиона, то это не убьет городской бюджет», — говорит Елена Дятлова.

Обслуживать новый маршрут будет низкопольный трамвай «Корсар». По словам главы Калининграда, стоимость одного вагона составляет 65 млн рублей, но его окончательная цена зависит от комплектации. В администрации города просчитывается возможность покупки трамваев в лизинг. «Корсар», который доставят в город к декабре или начале января, будет курсировать по городу без пассажиров.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Калининграде протестируют первый инновационный трамвай в России.