Полиция изъяла более 2 кг наркотиков во время рейда по притонам в Калининграде

Калининград, 8 декабря. Полиция Калининграда во время операции «Наркопритон» изъяла более 2 килограммов 400 граммов наркотиков, среди которых оказались амфетамин, мефедрон, марихуана и дезоморфин. Об этом сообщает начальник пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.

Оперативники выявили 45 фактов хранения, продажи и покушения на сбыт наркотиков, а также обнаружили два наркопритона.

«Более двух с половиной килограммов опасных наркотиков было обнаружено при обыске одновременно по нескольким адресам. Ликвидированы два наркопритона: на Ленинском проспекте, его организатор – пятидесятилетний калининградец, а также в Центральном районе, где мужчина сорока четырех лет был задержан прямо во время приготовления запрещенных препаратов. За подобные противоправные деяния фигуранты могут лишиться свободы на срок до 4-х лет», — говорит Светлана Поставничая.

В наркопритоне на Ленинском проспекте 50-летний мужчина варил и давал употреблять наркозависимым гражданам вещество дезоморфин, именуемое на специфическом сленге «крокодил». Оперативники при поддержке бойцов спецназа «Гром» взяли его квартиру штурмом. Преступник и его гости задержаны с поличным. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Второй притон полицейские ликвидировали в Центральном районе Калининграда. Там 44-летний местный житель также варил дезоморфин, он может лишиться свободы на срок до 4 лет.