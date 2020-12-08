Калининград, 8 декабря. В Калининграде трижды сменили дорожный знак с указанием на одну и ту же улицу, причем сначала на нем была ошибка. Об этом сообщается в одном из местных телеграмм-каналов.

«Указатели в Калининграде делают не очень грамотные люди. То, например, улицу Полоцкую обзовут улицей некого Полоцкого. То решат, что улица Молодой Гвардии названа в честь романа», — сообщается в Сети.

После того, как ошибку исправили, знак на улице Молодой гвардии дважды поменяли на один и тот же.

Для ФАН ситуацию прокомментировал краевед Владимир Воронов, автор книг по истории послевоенного Калининграда. Он сообщил, что улица названа в честь героев войны, о которых в СССР был снят фильм и написан роман роман «Молодая гвардия».

«На карте 1956 года улица обозначена «Молодой гвардии». Примыкала она к улице Гагарина, которая раньше назвалась улицей 10-го апреля. По справочнику 1991 года она носит такое же название», — сообщил Владимир Воронов ФАН.

В современных энциклопедиях, по словам эксперта, улица также носит название «Молодой гвардии», но с чем связана замена знака в третий раз, неясно.