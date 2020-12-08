Более тысячи калининградцев жалуются на проблему пересечения границ

Калининград, 8 декабря. Правительство Калининградской области обратилось к федеральному центру с просьбой пересмотреть норму распоряжения правительства №763, разрешающую выезд за рубеж для обучающихся и работающих за границей калининградцев только один раз. Об этом сообщает Алла Иванова, руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям.

«Суть проблемы — в распоряжении правительства РФ номер 763, которое дает возможность студентам либо работающим за рубежом выехать за границу, но, к сожалению, «однократно». <…> То есть вернуться в страну гражданин РФ может в любой момент, через любой пункт пропуска, но повторно выехать за рубеж из-за оговорки «однократно» в распоряжении правительства он уже не может», — говорит Иванова.

Ранее региональные власти уже обращались к федеральным с просьбой обратить внимание на проблему учащихся и работающих за рубежом, но эта попытка не увенчалась успехом. Между тем, как выяснилось, из-за упомянутого выше распоряжения страдают очень многие. Разлучаются семьи. Горожане требуют изменить ситуацию.

«У меня и у многих друзей дети учатся кто в Польше, кто в Германии и т.д., и я каждый день вижу, слышу по телефону нервы и слезы, и со стороны родителей, и со стороны детей. У одних литовское гражданство и вид на жительство в России, живут соответственно в Калининграде. Дочь учится в Гданьске, так у нее совсем патовая ситуация, не въехать, ни выехать! Менять процедуру и обратить внимание на простых людей!» — говорит ФАН Вера Б.

В Instagram губернатора Калининградской области Антона Алиханова о проблемах с пересечением границ сообщили более тысячи человек. Все они возникли из-за формулировок постановления правительства №763. Горожане не могут встретиться с родными и близкими с момента закрытия границ.

«Проблема в том, что у меня, как и у многих семей нашего региона, дети учатся в Польше. В связи с закрытыми границами дети не имеют возможности приехать на каникулы домой или просто пока удаленка, учиться дома, потому что вернуться обратно практически невозможно. Я сына уже восемь месяцев не видела», — рассказывает ФАН Вероника Я.

Она возмущена ситуацией и считает, что существующие ограничения для выезда несправедливыми, ведь путешествия за рубеж в целях туризма в некоторые страны стали доступны. Получается, что отправиться на отдых в Турцию, например, можно, а приехать на неделю в Калининград, чтобы увидеть родных, нельзя. Путешествовать к сыну за границу сама она тоже не может — консульство Польши в городе закрыло свои двери.

«Нужно дать возможность пересекать границы таким гражданам! А как иначе решить этот вопрос? Мы используем для общения все возможные и доступные способы, но так хочется уже обнять своего ребенка, потому что еще неизвестно, когда официально откроют границу для всех. Посольство на сегодняшний день закрыло прием документов на визу… Опять не вариант возвращаться домой, потому что надо будет делать визу для будущего выезда. Просто не понимаю двойных стандартов, в Турцию ездить пожалуйста, а в наших случаях эти люди опасны», — недоумевает Вероника Я.

Не менее остро проблема стоит и для тех, чьи родственники за рубежом работают. Приехать в Калининград они могут, но вернуться обратно из-за действующего постановления у них не получится.

«У меня дочь работает по контракту в Варшаве. Уже почти год не может приехать в гости в Калининград. С марта 2020 года, как закрыли границы. Боится, что обратно после недели в Калининграде ее не выпустят в Польшу! Несколько я знаю, возврат в Россию одноразовый», — жалуется Александр М. ФАН.

По мнению Александра, в существующей ситуации достаточно обеспечить эффективные меры профилактики коронавирусной инфекции и дать возможность въезжать в Калининградскую область тем, у кого в регионе проживают родственники.

«Сделать на границе моментальный тест на антитела, коронавирус и пропускать. Сделать официальное разъяснение, что перемещение через границу в обе стороны с целями … (далее перечень), исключая туризм, разрешены», — взывает к разуму он.

По мнению руководителя регионального агентства по международным и межрегиональным связям Аллы Ивановой, чтобы решить проблему, достаточно убрать из текста постановления №763 закона слово «однократно». Она предлагает обозначить кратность пересечения границ или разрешить въезд не чаще раза в месяц, по необходимости, как это уже было сделано для определенных категорий граждан.

Власти Калининграда отмечают, что по их оценкам предлагаемое изменение затрагивает не столь широкую категорию граждан, чтобы оказать серьезное влияние на эпидемическую ситуацию в регионе. Все пересекающие калининградские границы будут проходить текст на наличие коронавируса и соблюдать режим самоизоляции, а значит выполнять необходимые требования Роспотребнадзора.