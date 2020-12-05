Калининградцы пытаются спасти тюленя с больной лапой

Калининград, 5 декабря. Горожане пытаются спасти тюленя в районе поселка Донское Калининградской области. Он регулярно выходит на берег и с трудом избегает общения с людьми. Неравнодушные к судьбе животного калининградцы отмечают, что у него болит ласта и глаз.

«Связался с центром реабилитации диких животных, сообщил о найденном животном. После чего мне перезвонили и сообщили, что нерпу нужно привезти им, для реабилитации. Это подросток. И нерпе нужна помощь», — бросил клич в социальной сети Олег А.

На его призыв откликнулись сотни людей. Калининградцы массово предлагали свои руки и машины. В итоге к месту обитания нерпы прибыло пятеро отобранных добровольцев, несколько мужчин на хороших внедорожниках, но они не смогли прорваться на пляж, хоть и доехали до спуска к морю, настолько глинистой была дорога. Им пришлось спешиться и отправиться за тюленем пешком.

«Когда дошли до места, обнаружили «подростка» Нерпы (или тюленя, не важно), который уже мог выступать в супертяже. Ну навскидку 110–130 кг там есть. Морда здоровенная, полная зубов и рычит на нас, давая понять, что больницу и уколы он не любит. Сразу оговорка для тех, кто скажет, зачем ему помогать: левый глаз белесый, как у слепых, и гноится. Левая ласта поджата под себя и практически не используется. Я как океанолог со стажем видел много роликов на YouTube про подобных животных, как они в случае опасности чешут с пляжа в воду (точнее, с какой скоростью). Здесь же видно, что ему плохо и тяжело», — рассказывает местный житель.

По его словам, было очень интересно наблюдать за тем, как незнакомые люди в час ночи встречаются и знакомятся ради спасения тюленя. Тем не менее, несмотря на большой отклик, справиться с животным им не удалось. После нескольких попыток завернуть тюленя в плед волонтеры сдались и отправились восвояси, понадеявшись, что ветеринары все-таки смогут выехать к обитателю моря на пляж. ФАН связался с руководителем центра помощи диким животным «Биосфера Балтики» и выяснил, возможно ли это.

«У нас сейчас огромное количество лебедей. Вчера поступило три птицы в тяжелом состоянии. Похолодало, и внезапно случилась такая загрузка. На данный момент тех, кто может работать и выкармливать тюленей, у нас всего двое. Приехать за ним вчера было некогда однозначно, потому что это большое животное, с ним 5 добровольцев не справились! Тоже самое могло произойти и с нами, потому что это не тот детеныш, которых мы выкармливали весной, это очень крупное животное, агрессивное, не смотря на его состояние», — рассказала ФАН руководитель «Биосферы Балтики» Юлия Садовская.

Ее организация должна получить грант в размере 2 млн рублей как раз на содержание и помощь тюленям, а это значит, что пока достойных условий для животного не было бы, хоть ему и нашли бы ванну и рыбу.

«Проект наш предполагает, что у нас появится не только инфраструктура, а возможность привлекать большее количество людей и обучать их. Тогда мы, конечно, сможем более оперативно реагировать на такие ситуации», — рассказывает Юлия Садовская.

Она уверена, что помочь тюленю на пляже нельзя, слишком уж низкая у него масса тела. К тому же у животного может оказаться масса сопутствующих заболеваний, к примеру, пневмония, а диагностировать и лечить ее у моря нет возможности. Дополнительно тюленю нужно готовить и замораживать рыбу. Получается, что в месте его обитания должен жить человек со всем оборудованием, а это, конечно же, нереально. Необходимо устранить недостаток воды в организме млекопитающего, но комплексная реабилитация производится только по подтвержденному успешным опытом регламенту кормления. Юлия Садовская его описала.

«Я удаленно курировала вопрос с транспортировкой этого тюленя до 5 утра, потому что нахожусь в Москве. Рекомендации специалиста были такие, что его необходимо выпаивать каждый полтора часа первые сутки. У него действительно тяжелое состояние. Потом к этому добавляется жидкая смесь из рыбы и точно также он кормится через зонд. Это происходит в течение недели. Порции увеличиваются и начинается плавный переход на куски рыбы. Сначала они сами не едят, это все делается принудительно. Потом животное учим есть самостоятельно и подбирать рыбу со дна ванны. После набора веса животное готово к переводу в бассейн, это больше 20 кг», — говорит руководитель центра «Биосфера Балтики».

Юлия Садовская также рассказала, что перед транспортировкой диким животным даются специальные препараты, не седативные, которые позволяют их перевозить. В «Биосфере Балтики» принять животное на лечение готовы даже сейчас, несмотря на то, что средств на содержание в ближайшее время, до поступления грантовых средств, будет не хватать. Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Калининграде появится мобильный лагерь для помощи тюленям.