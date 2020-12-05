В Калининграде мошенники заставили многодетную мать взять и перевести им кредитные средства

Калининград, 5 декабря. Полиция разыскивает злоумышленников, которые похитили у многодетной матери из Калининграда 250 тыс. рублей. Мошенники представили сотрудниками службы безопасности «Сбербанка» и, по словам потерпевшей, подвергли ее гипнозу по телефону. Она перевела им свои личные средства не задумываясь.

Женщине позвонили с московского номера и спросили, не оформляла ли она только что потребительский кредит. Она ответила отрицательно, и ее стали убеждать, что за нее это сделали воры, и теперь она должна «перехватить» деньги, чтобы они не ушли в другой банк. На самом же деле от нее потребовали оформить кредит и отдать его мошенникам.

Потерпевшая последовала указаниям, которые поступили от злоумышленников. Через онлайн-приложение она взяла кредит на 200 тыс., а потом отправила всю сумму на разные номера телефонов. Ее убедили, что они выделены под безопасные «страховые» счета и предоставляли отчеты о движении денежных средств.

Проверить, что на самом деле происходит, пострадавшая не могла: местное отделение банка было закрыто. В понедельник она перевела мошенникам еще 50 тыс. рублей, а после пошла в полицию. Рассказывать с кем-либо о деньгах во время аферы ей запрещали под угрозой якобы возбуждения уголовного дела.

УМВД России по Калининградской области настоятельно рекомендует в случае поступления звонков от банка немедленно класть трубку.

«Ни в коем случае нельзя переводить деньги на неизвестные счета по указке людей по телефону, кем бы они ни представлялись и с какого номера телефона ни звонили! Помните, что телефонные мошенники могут с помощью различных сервисов и способов «подделать» номера телефонов. Вам звонят из банка? Кладите трубку! Сами перезванивайте на горячую линию по номеру, указанному на банковской карте», — просят в пресс-службе полиции.

Ранее ФАН писало о похожем случае в Петербурге. Пенсионер сообщил телефонной мошеннице номер своей карты, пришедшие ему по смс коды и лишился 92 тыс. рублей.