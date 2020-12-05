Калининград, 5 декабря. Пассажиры автобуса «Советск-Калининград» облили водителя мочой, потому что он отказался остановиться и подождать, пока они сходят в туалет. Об этом сообщается в одном из местных телеграмм-каналов.

Нетрезвая пара села на рейс в Талпаках. По дороге они попросили «шефа притормозить, чтобы отлить». Водитель ответил отказом, и тогда мужчина расстегнул ремень, но что он делает дальше, было не видно. Об этом рассказала очевидица.

«Уже в Калининграде на одной из остановок они собрались выходить. Мужчина вышел, за ним собралась выходить его женщина, но перед этим она подошла к водителю и вылила на него жидкость, оказалось – мочу», — сообщила жительница Калининградской области.

ФАН ситуацию прокомментировал адвокат Сергей Жорин. По его мнению, водителю стоит обратиться в полицию. Тогда нарушители по крайней мере получат штраф за административное правонарушение, однако эксперт отмечает, что больше 4 — 5 тыс. заплатить их не обяжут, а сумма в любом случае отправится в казну государства.

«Необходимо обратиться в правоохранительные органы, потому что это как минимум административное правонарушение, хулиганство, как максимум здесь могут быть признаки и уголовного преступления. Все зависит от обстоятельств. Наверняка они еще высказывали оскорбления, может, угрозы. Правоохранители должны дать оценку. Кроме этого он может обратиться в суд и потребовать возмещение морального вреда, причиненного этими действиями», — рассказал адвокат ФАН.

По словам Сергея Жорина, взыскать большую сумму за моральные страдания у водителя, скорее всего, не получится, но, возможно, попытаться все же стоит. Имеет смысл просить суд выплатить сумму не более 50 тыс. рублей.