На дне рождении сына калининградского бизнесмена выступил Моргенштерн

Калининград, 5 декабря. На дне рождении сына калининградского бизнесмена Олега Шкиля выступил эпатажный певец Моргенштерн. Видео с его концертом было опубликовано в личном аккаунте предпринимателя в Instagram.

Праздник в честь десятилетия сына Шкиля Павла состоялся 2 декабря в развлекательном комплексе «Планета». Ребенку исполнилось 10 лет. На записи он вместе с популярным артистом читает рэп.

Недавно стало известно, что цена выступления Моргенштерна на частном новогоднем корпоративе составляет четыре миллиона рублей. Ранее ФАН сообщило, что композитор Виктор Дробыш предложил пригласить певца на «голубой огонек» для привлечения внимания аудитории.