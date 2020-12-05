В Калининграде из горящей двухэтажки спасли трех человек

Калининград, 5 декабря. В Калининграде из горящего довоенного здания на улице Островского спасли трех человек. Об этом ФАН сообщили в пресс-службе МЧС России по Калининградской области.

Как рассказали в ведомстве, загорелся подвал немецкой двухэтажки. Сейчас выясняется, кому он принадлежит. Полностью задымленным оказался подъезд: вход в подвал находился там же, где вход в квартиры.

«В жилом многоквартирном двухэтажном доме довоенной постройки горели строительные отходы. Было сильное задымление, жильцов срочно эвакуировали из квартир», — сообщил начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Калининградской области Алексей Баранов ФАН.

Огонь тушили расчеты СПЧ. На вызов выезжали 15 пожарных на трех единицах спецтехники.

Ранее ФАН сообщал, что житель Красноярска пытался поджечь отдел полиции с помощью «коктейля Молотова». В настоящее время он задержан.