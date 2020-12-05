Участница проекта «Пацанки» из Калининграда рассказала об умении принимать свое тело

Калининград, 5 декабря. Участница шоу «Пацанки» Наталья Гончарова рассказала об умении принимать свое тело и опубликовала в Instagram несколько женственных фото, на которых предстала почти обнаженной. Ее образ дополнили уложенные локонами волосы и яркий макияж.

«Она была обнажена не телом, а душой», — написала девушка в своем аккаунте. «Во мне больше нет той чрезмерной вульгарности — это в прошлом. За этой «грязью» я прятала доброе и чистое сердце, прятала свои страхи. Но теперь в моей жизни только светлые люди, верные друзья и ваша неземная любовь и поддержка», — заключила она.

Наталья Гончарова пообещала поддержать поклонников в стремлении принять себя и попросила писать ей о своих проблемах. Помочь она пообещала каждому.

Ранее ФАН сообщал, что участница шоу «Пацанки» из Калининграда покинула проект в звании лучшей ученицы «Школы леди».