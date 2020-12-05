Гид с инвалидностью из Калининграда создает новые туристические маршруты в регионе

Светлана Нигматуллина родилась с болезнью, из-за которой к 35 годам оказалась в инвалидной коляске. Ночью она не может перевернуться в постели, а днем зарабатывает деньги на путешествия и реализует проекты по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями в Калининградской области. ФАН встретился с девушкой и поговорил с ней о мечтах, улучшении качества жизни и особенностях путешествий для людей с инвалидностью.

— Как вы пришли к тому, чтобы начать делать проект «Путешествия мечты»?

— В Калининградскую область я переехала из Воркуты. Я всегда была активным человеком, безделье и просмотр телевизора меня утомляет, и стала учить итальянский язык. Доступа в Интернет не было, я покупала уроки по почте... Начала узнавать историю страны, культуры, и появилась цель поехать в Италию. Тогда я понимала, что это какая-то мечта несбыточная.

— Из-за того, что вы в инвалидной коляске?

— Я по городу не могла двигаться нормально, какая Италия! Для меня это было недосягаемо, как полет в космос. Со временем у меня появился компьютер, доступ в интернет, и я стала общаться с людьми из других городов. У меня в Москве живет одноклассница. Я ей рассказала о своей мечте, и она сказала: «Давай я поеду с тобой. Я путешествую». Для меня это стало большой поддержкой, потому что одна я бы точно не решилась, и мы с ней поехали.

— С какими трудностями вы столкнулись в поездке?

— Их было много, но я справилась. До сих пор вспоминаю ее, настолько она была авантюрной. А ведь я не могу пересесть с коляски на коляску, раздеться, то есть я в принципе ничего не могу. У меня мышцы настолько слабы, что я ночью сама не переворачиваюсь. Я платила горничной, которая мне помогала, а сейчас думаю о том, чтобы создать школу сопровождающих для инвалидов в путешествиях — 1+1. Проект еще в разработке.

— Как вы создали проект «Путешествия мечты»?

— Я поняла, что все, я хочу. После путешествия! Я стала этим жить. Появилось желание учиться. Если ты исходишь из глагола действия, ты в любом случае получаешь результат какой-то. У меня появилась работа, которая приносила мне деньги: я писала курсовые и дипломные, а на эти деньги путешествовала. Так продолжалось некоторое время, а потом, возвращаясь домой в Калининград, я подумала, что у нас прекрасный регион для того, чтобы приезжали именно сюда. Красивая природа, богатая история, много развлечений. Для инвалидов здесь ничего еще не было.

— Вы решили это исправить?

— Да. Здесь в принципе уникальное место, и я решила освоить профессию экскурсовода. Сколько я ни путешествовала, я ни разу не видела экскурсовода, который был бы с какой-то инвалидностью. Эти люди были разного уровня и статуса, но они все были без ограничений. И я подумала, что если мы начнем здесь создавать маршруты доступные, на них же смогут работать, в том числе и инвалиды. В период подготовки к чемпионату мира ФИФА меня позвали учиться, и я уже не могла отказаться. Три раза в неделю нужно было ездить в Калининград, я живу в 40 км от города, это было достаточно сложно, но там я познакомилась с представителями турфирм, музеев, фрилансерами... Начала общаться с представителями турбизнеса.

— Вам сильно помогла учеба на курсах?

— Очень! Я разработала маршрут, пригласила своих сокурсниц работать вместе со мной. Мне было реально страшно, курсы трехмесячные, а за такой короткий срок нельзя стать экскурсоводом. Я к этой профессии не готовилась. Ты же должен провести экскурсию так, чтобы людям было интересно, а это набор разных качеств, которые нужно развивать со временем! Есть же экскурсоводы, которые много знают, но ты не понимаешь, о чем они тебе говорят. А есть человек, который разговаривает простым языком, но ты от него оторваться не можешь. Мне было страшно начинать, я боялась, что не смогу все сделать идеально, но мы просто начали делать. Провели 15 благотворительных экскурсий, зарабатывали. Все отдавали в фонд онкобольных, и я изучила туристический Калининград и всем показала, что буду развиваться дальше.

— Что было потом?

— Я организовала первый тур для людей, которые не живут в Калининграде. В течение трех лет мы эти занимались — я, моя команда и мои партнеры. В турах принимали участие люди с нарушениями слуха, зрения, в колясках, с ментальными нарушениями здоровья легкой формы и их сопровождающие. Они приезжали либо одни, либо со своими друзьями, родственниками. Вся программа составлялась с учетом их возможностей и потребностей. Закрывались вопросы с доступной средой. Человек у нас должен был чувствовать себя максимально комфортно и максимально свободно, он должен был, приезжая в Калининград, не ждать, когда его занесут на второй этаж или помогут ему куда-то заехать. Он должен был быть самостоятельным, в этом смысл проекта.

— Как это удалось реализовать на практике?

— Мы работали с партнерами, которые создавали доступную среду. В 11-м форту, например, очень увлеченные люди, там такая территория, что ты приезжаешь и погружаешься во времена войны. Хорошие экскурсоводы, ты можешь все потрогать руками, интерактивный отдых, но строение старое, и ни про какую доступную среду речи не шло. Вот мы в первый раз приехали. Были неудобства — мы положили доски, неудобно было заезжать по ступеням. В какие-то места попасть не могли, туалета не было, а когда приехали в следующий раз, вместо досок уже лежал пандус.

— Я слышала о вашем проекте на Куршской косе.

— Уникальная территория! В свое время она была недоступна для меня. Я сколько здесь живу, не имела возможности там выйти погулять, проезжала мимо по дороге в Литву на машине. Это было все, но гости стали спрашивать меня о косе, и я устала отвечать им «нет». Я пришла к руководству парка, они согласились с тем, что его нужно делать доступным, правда, иногда не хватает на такие вещи денег. Я нашла инвестора, деньги, мы пришли в парк и работаем там уже третий год. Деньгами на косе не вкладываются, но предоставляют административные ресурсы. Мы за все платим сами и потом передаем в пользование парку бескорыстно. В течение двух лет мы там создали полноценный экскурсионный маршрут, который сегодня является самым посещаемым в парке. При этом он адаптированный и универсальный. Там нет такого, что это маршрут только для инвалидов. Он для всех!