Шоу «Пацанки» покинула участница из Калининграда 

Калининград, 4 декабря. Известное шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница» покинула участница из Калининграда Наталья Гончарова. Судьи сообщили ей, что ее путь исправления окончен, поскольку она уже стала настоящей леди.

«Я безумно благодарна проекту, учителям, девочкам. Это бесценный жизненный опыт. Каждый день моего пребывания в «Школе леди» я провела с умом, глубоким самоанализом и мечтами о светлом будущем», — написала Гончарова в своем Instagram.

Она заявила, что, получив белую ленту, отправляется домой как самая лучшая ученица, чьи раны полностью излечены, а обиды прощены. Своим поклонницам она пожелала добиваться целей и без стеснения приходить на кастинг любимого проекта.