Серийного похитителя садовых гномов поймали в Калининграде

Калининград, 4 декабря. В Калининграде полиция изловила вора, занимавшегося кражей фигурок с придомовых территорий. На него жаловались в Центральном районе города. На улице Саратовской, к примеру, преступник украл керамические фигурки петуха и садовых гномов в виде музыкантов.

Поимкой занялись сотрудники уголовного розыска. Собрав улики, они задержали 36-летнего безработного жителя Калининграда. Фигурки он похищал не менее трех раз. По каждому из фактов кражи возбуждено соответствующее уголовное дело. Максимальное наказание за подобное деяние — 2 года.

Полицией устанавливается причастность подозреваемого к совершению ряда преступлений аналогичного характера.