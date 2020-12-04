Голый мужчина преградил проезд автомобилистам в Калининграде

Калининград, 4 декабря. Голый мужчина помешал проехать автомобилистам по дороге на улице Инженерной. Он выскочил на проезжую часть и заблокировал движение. Об этом местные жители рассказали в социальных сетях.

«Выбежал голый мужик, что-то барагозит, не дается в руки полиции», — написали они.

Из-за него автолюбители оказались в пробке. Понятно, что ждать им было не очень приятно, и калининградец попал на видео.

«Здоровый смотри какой, пузатенький», — посмеялись над мужчиной.

Очевидцы рассказали ФАН, что полиция «брала» бегуна из-за переполоха в расположенном неподалеку пивном магазине. Его возвращения там ожидают со страхом и поэтому подробностей поведения мужчины не разглашают. Для автомобилиста же самое разумное поведение в подобной ситуации — ждать. Автоэксперт Петр Губенко считает, что «пузатенький» долго пробегать в мороз не мог.