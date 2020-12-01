Губернатора Калининградской области призвали сделать 31 декабря выходным

Калининград, 1 декабря. Депутат регионального отделения партии ЛДПР Евгений Мишин призвал губернатора Калининградской области Антона Алиханова сделать 31 декабря выходным днем. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«В канун Нового года полноценной работы нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отгул или отпуск за свой счет, договариваются с работодателями. Имеет смысл уже в 2020 году сделать 31 декабря выходным. Обратился к губернатору за поддержкой инициативы Калининградского отделения ЛДПР», — написал он.

Напомним, ранее в ЛДПР уже предлагали сделать 31 праздничным днем, но Госдума не поддержала эту инициативу.

Предложения, касающиеся новогодней ночи, готовит и «Роспотребнадзор». Как сообщал ФАН, указания ведомства должны помочь региональным властям скорректировать график работы заведений общепита и публичных мест для отдыха в главный праздник зимы.