Под Калининградом убрали гниющие трупы телят после обращения в прокуратуру

Калининград, 1 декабря. Внимание местных жителей привлекли останки разлагающихся туш телят у здания «Калининградской мясной компании» в поселке Междуречье. Пожаловались на неприятных запах.

«У меня аж в комнате потемнело от таких новостей… Ужас… Кто ближе, пишите заявление в «Роспотребнадзор» и прокуратуру», — написал Алексей С. «Мраморная говядина от «Мираторга», — сказала Татьяна Д.

ФАН ситуацию прокомментировали в прокуратуре города Черняховска Калининградской области. Правонарушение представителями «Мираторг» уже устранено. «Калининградская мясная компания» — их дочернее предприятие.

«В сети интернет была размещена информация о том, что в поселке Междуречье была лежат трупы телят. Выезжали мы туда сегодня. Посмотрели. Уже не лежат, уже убрали. С какой-то чрезвычайной ситуацией, связанной с гибелью животных, это не связано. Это естественный падеж животных в связи с заболеванием, связанным с переохлаждением. Скопились они там за неделю, их просто своевременно оттуда не вывезли, потому что животные содержатся на полях и в естественных условиях круглосуточно. Погибли телята сентябрьские и несколько крупных коров», — рассказал ФАН прокурор города Черняховска Александр Пиннекер.

Причина смерти животных преподносится как естественная, но за несвоевременную утилизацию их трупов компанию «Мираторг» привлекут к дисциплинарной ответственности.