В Калининграде работает дом престарелых для пенсионеров с Альцгеймером

В Калининградской области работает лучшее в России предприятие по уходу за пожилыми людьми с болезнью Альцгеймера — «Деревня долгожителей «Варежкино». Проект стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания» и получил беспроцентный займ от государства в размере 5 млн рублей. Его создатель, Наталья Орлова, рассказала ФАН, чем «Деревня долгожителей» отличается об обычного дома престарелых.

— Расскажите, пожалуйста, с чего вы начинали?

— Мы существуем с 2014 года. Работаем в здании бывшей гостиницы, но организовали пансионат для пожилых людей. Сначала у нас было одно здание, а потом появилось второе. Его мы реконструировали полностью под наши цели и задачи, и теперь оно приспособлено к нуждам пожилых людей. У нас появились пандусы, широкие проемы, соответствующие лестницы.

— Звучит как прорыв. Как вам это удалось?

— Здание отремонтировали на деньги фонда «Наше будущее». Нам выделили беспроцентный займ в 5 млн. рублей. Мы участвовали в специальном конкурсе, и проект среди тех, кто принял в нем участие, признали лучшим.

— Кому вы помогаете в первую очередь?

— Мы оказываем помощь нуждающимся, именно пожилым людям. У нас такая достаточно узкая специализация на данный момент, мы учреждение психиатрического профиля. Тут проживают люди, страдающие болезнью Альцгеймера, деменцией, какими-то проблемами памяти.

— Ваш пансионат работает как-то по-особенному?

— У нас персонал весь обучен, они понимают, как нужно общаться с такими людьми, как их отвлекать, развлекать, они достаточно крепкие физически. К сожалению, у пожилых нет кратковременной памяти, они очень быстро все забывают. Как минимум 6–7 лет такой человек проживает, но со стадии небольших провалов в памяти они переходят в более тяжелую. Сильно худеют, не помнят своих родственников, совсем никого не узнают. Но все равно они достаточно такие, крепкие, на прогулку ходят, кушают хорошо, имеют хороший аппетит, хоть и живут в своем мире.

— Что еще есть в вашем пансионате для людей с болезнью Альцгеймера?

— У нас в штате есть психологи, которые днем работают над организацией досуга проживающих в пансионате. Кроме социальных работников, которые занимаются конкретно уходом, есть еще и такие люди! Работают и волонтеры, приезжают дети из «Янтарного». Они организуют вечера, концерты, помогают в уборке территории. Она очень большая.

— Кто и как к вам обращается, люди находят вас сами?

— Чаще всего да, но в основном с нами работают достаточно обеспеченные люди, потому что проживание стоит где-то 1200 рублей в сутки, 36 тыс. в месяц, а пенсия по региону в среднем тысяч 15–16. Остальное приходится доплачивать. Это большая проблема, потому что находиться с пожилыми людьми с болезнью Альцгеймера очень тяжело, происходит быстрое выгорание родственников, либо они вынуждены бросать работу, чтобы с ними заниматься.

— С какими еще трудностями обычно сталкиваются родственники пожилых людей и почему больным с Альцгеймера лучше в специальном учреждении?

— Люди с болезнью Альцгеймера попадают в сводки новостей «Потерялся дедушка, потерялась бабушка». Они уходят и забывают, куда им идти, где они живут, теряются, погибают, полюс ко всему дома опасно им быть одним. Они могут включить газ, воду. Если их запирают в квартире, заболевание очень сильно прогрессирует. Дома с ними находиться очень тяжело, кто дома, сам свое здоровье теряет. Пожилым у нас лучше, потому что они здесь в своем коллективе, ведь люди с проблемами понимают, что с ними что-то не то, но что, не знают, становятся нервными. Им нужны препараты, лекарства, их очень тяжело содержать... Если бы у нас были деньги, как скажем, в Москве или Санкт-Петербурге, где государство выделяет в районе двух тысяч рублей на пожилого человека!

— С какого возраста люди начинают в вас нуждаться?

— Болезнь сейчас очень сильно прогрессирует. Ею болеют все больше и больше народу. Она молодеет. У нас есть люди 56 лет, 58 лет. Поэтому большая часть домов престарелых, хоть это их больные, не справляются и не берут их. Там нужно перестроить всю работу учреждения. Обязательно должна быть закрытая площадка.

— Я правильно понимаю, что вы единственное учреждение для пожилых людей с болезнью Альцгеймера в России?

— Да, у нас проживают именно те люди, которые страдают болезнью Альцгеймера или потерей памяти. Больше почти никого нет. Мы так себя позиционируем и больше о учреждениях такой узкой специальности я не слышала, потому что в основном стараются брать всех. У нас для бабушек с болезнью Альцгеймера есть все: отдельностоящее здание в парковой зоне, огороженная территория. Все располагает в учреждении к спокойному отдыху. У нас нет ажитации: пожилые люди не возбуждаются. Обычно они носятся, из угла в угол ходят, а здесь это как-то снимают, потому что такая обстановка загородная. Проблема частных домов престарелых, которых в России большинство, в том, что в основном это какие-то бывшие коттеджи, которые просто переделаны, а специально строить подходящее здание — это очень дорого. Нам благодаря государственному займу удалось с финансовыми трудностями справиться.