Расстрелявший бывшую жену в Калининграде: «До сих пор ее люблю»

Калининград, 30 ноября. На канале расстрелявшего бывшую жену и совершившего самоубийство на улице Чернышевского в Калининграде появилось новое видеообращение. Приехавший из Кемерово ради убийства Александр Машков рассказывает, что подготовка к нему была тяжелой. Преступником он себя не называет и извиняется перед всеми, с кем общался перед смертью, в видео обвиняет бывшую жену.

«Когда человек теряет все, абсолютно все, не то что там финансово, здоровье, семью, все... Скорее всего большей частью я виноват. Я взял на себя этот груз. Прошу прощения у тех, у кого арендовал машину, квартиру, у родных, я просто-напросто … так надо было. Это не есть правильно, но по-другому никак. Я или из-за долгов в тюрьму сяду, здоровье подводит совсем, много факторов, но больше всего меня подкосила бывшая жена», — говорит Машков.

Он заявил, что женщина его «выкосила», не оставив никаких шансов на жизнь, поскольку не рассталась с ним, когда у него еще были деньги, вещи, квартира, машина и здоровье. Самым тяжелым при этом он называет потерю семьи.

«Даже до сих пор… Ее люблю. Как это ни странно звучит, но люблю. Ну она же сказала… Это так. Сарказм. Будем любить друг друга, как все говорят, пока смерть не разлучит нас. Не зря так говорят. Она своими действиями сделала так, что получилось», — говорит Машков.

Всего калининградский стрелок оставил четыре видеообращения, на которых подробно рассказал о мотивах расстрела бывшей жены и своего самоубийства. Об этом ранее сообщал ФАН. Записи продолжают публиковаться после его смерти на канале «Борода в курсе».