В Калининграде поймали водителя, протаранившего памятник на Братской могиле

Калининград, 1 декабря. В Калининградской области водитель въехал в памятник на Братской могиле под Славском и скрылся с места ДТП. Полицейским удалось его поймать несмотря на то, что он эвакуировал свою машину. Об этом сообщает начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

«Молодой мужчина не справился с управлением мощной иномарки, и его автомобиль врезался в памятное сооружение на Братской могиле, в месте гибели русских солдат. Сам 30-летний водитель не пострадал и сразу эвакуировал машину, как выяснилось тщательно запрятав ее в промзоне, где и обнаружили иномарку сотрудники ГИБДД», — рассказала она.

Марку машины участника аварии полицейские установили по обломкам машины. После началась проверка авторазборок и автомастерских. Автомобиль со следами ДТП задержали на одной из автоколонн в Чкаловске Калининградской области. Водителя доставили в полицию для дачи показаний. Выяснилось, что он ездил без прав: они закончились у него закончились к моменту аварии.

Нарушителю выписаны протоколы за управление автомобилем без документов, езду без полиса страховки и оставление места ДТП. Все материалы будут перенаправлены в суд. Размер причиненного им ущерба еще устанавливается.

Памятный камень, в который въехал водитель иномарки, установлен в 2014 году в районе развилки дорог Славск-Тимирязево-Ржевское в месте захоронения 15 русских солдат 270-го Гатчинского пехотного полка. Они погибли во время Первой Мировой войны 13 сентября 1914 года.