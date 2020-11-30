В Калининграде пытаются спасти судно «Виктор Пацаев»

Калининград, 30 ноября. Сотрудники «Музея Мирового океана» в Калининграде запустили флэшмоб с целью привлечь внимание общественности к судьбе судна «Виктор Пацаев», которое пришвартовано на берегу реки Преголя. Неравнодушных просят публиковать в социальной сети фотографии корабля с хэштегом «Пацаев должен жить».

ФАН связался с музеем и выяснил, что нести ответственность за судно сегодня не хочет ни одно ведомство в России, поскольку содержать его очень дорого. Судьба корабля остается неопределенной, хоть он и не выполняет своих функций с 2017 года.

«На данный момент судно является собственностью Роскосмоса. Оно было рабочим до 2017 года, осуществляло ежедневно сеансы связи с МКС. В 2017 году был запущен у нас наземный контроль-измерительный пункт, надобность в Пацаеве отпала, и с тех пор он находится в состоянии простоя. Был сначала поднят вопрос о его утилизации. Тогда на его защиту встали ветераны космического судна, космонавты, дочь Пацаева тоже забила тревогу, потому что у нас уже была такая история, когда в 2000 году мы потеряли судно «Космонавт Георгий Добровольский». Были проведены экспертизы, судно признали объектом культурного наследия, памятником науки и техники, то есть утилизировать его теперь просто не получается, но при этом Роскосмос в нем не заинтересован. На нем сократили команду и финансирование», — рассказала ФАН пресс-секретарь «Музея Мирового океана» Инесса Зайковская.

Минобороны планировало создать на судне «Виктор Пацаев» филиал парка «Патриот», но с их стороны так и не было ничего предпринято. Министерство культуры также отказалось принимать корабль, поскольку не имеет достаточно средств для его перевозки и обслуживания. «Виктору Пацаеву» нужен дорогостоящий ремонт. Система воздухообмена и канализации на корабле пришла в негодность. Сегодня туда водят экскурсии, но нахождение на палубе — испытание для экскурсоводов и туристов, хоть на корабле и остались интересные экспозиции.

«Судно — живой свидетель всех космических программ, которые были в СССР и России. Для Калининграда «Виктор Пацаев» имеет особое значение, потому что носит имя нашего земляка-космонавта. Мы считаем, что если потеряем судно, то со временем мы забудем и о Пацаеве тоже. Имя судна объединилось с судьбой космонавтов и, конечно, мы за то, чтобы судно хранили и как-то решили его судьбу», — сообщает ФАН пресс-секретарь «Музея Мирового океана» Инесса Зайковская.

К слову, музей уже обслуживает шесть кораблей и владеет уникальными технологиями по сохранению подобных культурных объектов, однако содержать весь «Виктор Пацаев» не может.