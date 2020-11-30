Дистанционное обучение для школьников 6-10 классов отменено в Калининграде

Калининград, 30 ноября. В Калининграде часть школьников вернется к учебе очно. Об этом сообщил губернатор области Антон Алиханов. Дистанционное обучение отменяется для учащихся 6-10 классов, а также лицея-интерната ШИЛИ.

Колледжи, учреждения дополнительного образования и и досуговые организации будут работать дистанционно. Исключение делается и для спортивных секций. Вузам рекомендовано продолжить работать удаленно.

Как ранее сообщал ФАН, в Калининграде могут продлить время работы кафе и ресторанов. Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает о 185 новых случаях заболевания. Отмечается, что этот показатель лучше суточного максимума, зафиксированного 28 ноября, когда прирост заболевших составил 192 человека.