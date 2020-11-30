В Калининградской области ковид-ограничения продлены до 31 декабря

Калининград, 30 ноября. В Калининграде действующие ограничения из-за распространения коронавируса продлят до конца года. Тем не менее, некоторые послабления ждут сферу общепита. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы прорабатываем с Роспотребнадзором возможность возвращения ресторанов и кафе к режиму работы до 23:00», — уточнил он.

Основные ограничения сохранятся.

«Постановление уже подготовлено, все ограничения будут продлены пока до конца года — до 31 декабря», — говорит Антон Алиханов.

До 31 декабря сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Страдающими хроническими заболеваниями эндокринной системы и дыхательных органов рекомендуется также оставаться дома. Работодатели обязаны обеспечить удаленный режим работы для половины своих сотрудников и всех беременных женщин.

Торговые центры смогут работать только в режиме четкого исполнения предписанных законом норм. В них обязательно соблюдение социальной дистанции и масочный режим. На одного человека должно полагаться не менее 25 квадратных метров жилплощади, а работа фудкортов и детских комнат полностью запрещена. В выходные дни в торговых центрах перестанут работать кинотеатры.

По данным регионального оперштаба по контролю за новым коронавирусом, на 30 ноября в области зарегистрировано 11 466 случаев заражения, в том числе 185 за день, что ниже суточного максимума — 192 заразившихся, который был зафиксирован 28 ноября.