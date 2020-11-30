Водитель автобуса обругал пассажира без маски и попал на видео в Калининграде

Калининград, 30 ноября. Водитель одного из калининградских автобусов не понял поступок пассажира, севшего в автобус без маски. Он стал кричать на не соблюдающего режим профилактики распространения коронавируса гражданина. Инцидент попал на видео.

— Что, в натуре бессмертный? Я сижу в кабине в закрытой в маске! — Мне сказали… — Кто сказал? А что ты не сделал? Какого фига ты сел в автобус? Пошел бы пешком, здесь недалеко!

Причину поведения водителя ФАН удалось выяснить, связавшись с администрацией города. В соответствии с постановлением правительства Калининградской области 16.03.2020 «О введении на территории области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайный ситуаций в Калининградской области» при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, на парковках и в общественных местах калининградцы обязаны соблюдать масочный режим. Представителям перевозчика предписано регулярно дезинфицировать свои транспортные средства, не оказывать услуги лицам без масок и не допускать пассажиров без масок в автобус.

Водитель, допустивший нарушение масочного режима, может быть оштрафован на сумму от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф назначается и ИП, в котором он работает, а если это ООО, то взыскание еще больше — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Оштрафовать на сумму от 1 тыс. рублей до 30 тыс. положено и гражданина без маски. Протоколы об административных правонарушениях составляются сотрудниками полиции и специалистами министерства развития инфраструктуры Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что взыскать компенсацию с водителя, перевозчика или безответственного пассажира возможно даже по фотографиям или видео.