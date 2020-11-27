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Калининградцы толпятся под дверьми «Газпрома» из боязни лишиться отопления

Калининградцы толпятся под дверьми «Газпрома» из боязни лишиться отопления

Калининград, 27 ноября. Калининградцы жалуются, что вынуждены стоять в толпе у дверей «Газпрома» в пандемию. В одном из популярных пабликов в социальной сети они опубликовали видео, на котором возмутились сложившейся ситуацией. Они говорят, что всему виной необходимость перезаключения договоров обслуживания, иначе, по их словам, можно остаться без газа. 

«Приехали с Донского принципиально, запугали, что до 30, потом отрежут. А у нас ребенок здесь живет, и как она будет без отопления?», — говорит на видео одна из стоящих в очереди женщин.

За разъяснением ситуации ФАН обратился в «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». Там заверили, что уведомления о перезаключении договоров до 30 ноября носили лишь уведомительный характер, но подтвердили, что действительно направили их абонентам.

«ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» не намерено применять никаких мер по приостановлению подачи газа абонентам, которые своевременно не заключили письменные договоры. В уведомлениях было указано, что документы для заключения договоров не обязательно лично приносить в абонентские пункты компании, их можно направить на электронную почту поставщика abonent_kld@mrg.spb.ru», — рассказали ФАН в пресс-службе. 

В «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» извинились перед горожанами за предоставленные неудобства. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Калининградской области в их абонентских пунктах действительно ограничено количество людей, которые одновременно могут находиться внутри, но в пандемию можно остаться дома. 

«ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» доводит до сведения, что кампания по заключению с абонентами письменных договоров поставки газа не ограничена 30.11.2020 г. – прием документов и заключение договоров производятся на постоянной основе, без ограничения по сроку их предоставления», — заверили ФАН в пресс-службе организации. 

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