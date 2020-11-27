В Instagram опубликовали карту передвижений калининградского стрелка

Калининград, 27 ноября. В социальных сетях появилась карта передвижения калининградского стрелка по городу. Выяснилось, что он арендовал машину и ездил вокруг дома убитой — по Карла Маркса, Каштановой аллее и Коммунальной. Информацию разместил представитель арендодателя автомобиля убийцы Павел Мельничук. За машиной он следил с помощью GPS-трекера.

«Уже с 20 ноября видно, как он делал круги возле этого дома, останавливался иногда на 20 минут, иногда на час. По-моему, в ночь до убийства 25 числа он с 11 до первого часа ночи там стоял, дежурил возле дома. И он периодически останавливался, ждал. Перед самим убийством, я понял, он сделал несколько кругов, остановился в конце дома, а когда ее увидел (жертву), быстро подъехал», – рассказал Павел.

Напомним, 26 апреля в Калининграде приезжий убил свою бывшую жену шестью выстрелами из охотничьего карабина. В город он, согласно сообщениям местных жителей, приехал отдохнуть. Женщина погибла на месте, а ее экс-супруг застрелился. У пары осталось двое несовершеннолетних детей.

«С детьми работают психологи министерства социальной политики, выводят их из посттравматического синдрома. Мы поможем бабушке с документами на опеку», — рассказали ФАН в пресс-службе правительства Калининградской области.

Ранее ФАН сообщал, что калининградский стрелок хотел вернуть бывшую супругу.