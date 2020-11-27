Поисково-спасательные отряды в Калининграде чаще всего ищут подростков

Дмитрий Лощенко занимается поиском пропавших людей. Он — волонтер поисково-спасательного отряда «Запад», и вот уже пять лет, работая по ориентировкам полиции, посвящает свободное время тому, что ищет способы связи с трудными подростками, которые покидают свои дома. ФАН пообщался с мужчиной и выяснил, чего стоит его неравнодушие и почему пропажа пенсионера — это по-настоящему страшно.

— Как вы пришли к тому, что хотите заниматься волонтерством?

— Я начал в 18 лет. Просто смотрю — пропадают люди и не всегда их ищут хорошо, начал помогать.

— Какие-то случаи вам особенно дороги?

— Я несколько подростков нашел. Они из дома ушли, не хотели выходить на связь. Пришлось их разговорить. Получилось так, что я в соцсетях их обнаружил и пообщался, чтобы они домой вернулись. После встретился с ними, и мы поехали вместе в отдел полиции. До сих пор общаемся.

— А как вы их тогда нашли?

— Мы встретились так, чтобы ни полиция, никто не знал.

— А недавно пропавшую девочку спасли вы?

— О девочке сообщил водитель, но он не мог с ней остаться. Пришлось посылать добровольческий отряд «Запад»! Волонтеры подъехали, сняли ее с автобуса и передали родителям.

— Кто чаще всего пропадает?

— Сейчас в основном подростки. Сезон уже кончился, их стало поменьше, но зачастую исчезают именно они.

— А в чем причина? Уходят из дома?

— Ну да, может, где-то с родителями ссорятся, может, не дают им компьютер. На «Арену» идут тоже, сейчас вот Пескунова Сергея ищем с интерната, получается.

— А что это за интернат?

— В Советске, туда попадают дети, у которых болеют родители. Их отправляют в том числе на учебу, технический университет там какой-то. Мы хотели расспросить, узнать, почему он сбежал, но так ничего и не получилось. Это было 17 числа. Сейчас мальчик опять убежал! Думаем, что он в Калининграде. В прошлый раз мы его в Балтийской районе поймали. Он гулял с друзьями, у них же и ночевал. Мы его отвезли в отдел полиции, они передали его в ПДН, где занимаются пятнадцатилетними детьми, и он снова пропал.

— С какими сложностями в работе вы сталкиваетесь?

— С подростками трудно. Психологи не могут их уговорить! У нас если это и получается, то с большим трудом. Самое важное, сделать так, чтобы ребенок вышел на контакт. Если говорить с ними нормально, не так, как другие «Да ты, да я», а нормально поговорить, подросток пойдет! А так работаю спокойно. Мой подопечный сейчас куда-то поступил, хорошо учится. Без происшествий.

— Что вас больше всего привлекает в поисковой деятельности?

— Я работаю в охране, но свободное время у меня появилось, и я сразу на поиски. Когда есть выходной, тоже отправляюсь на поиск. Если не получается где-то, кто-то не справляется, что-то случается, двенадцатилетние пропадают, я отпрашиваюсь с работы.

— Почему?

— Это очень опасно для таких детей! Непонятно, может, их какой-то мужик забрал! Как в России пропадали дети. Два месяца назад мальчик вышел из школы и исчез. Его нашли у мужика! Он сидел в заложниках 60 дней... Слава богу, его нашел «Лиза Алерт».

— Какие поисковые отряды работают в Калининграде?

— «Запад» и «Твори добро». «Западу» год, «Твори добро» уже пять. Причем в группах отрядов часто нет информации, приходится у МВД ориентировки брать и с ними работать. Кто знаком, скидывает фотографии пропавших, и так ищем.

— Сколько человек сейчас в отряде «Запад»?

— Человек 17 зарегистрировано, но в основном на поиски до 100 приезжает. Получается, у нас в Viber есть общий чат, туда скидывают ориентировку через полицию и все всем ее рассылают.

— Что самое трудное в работе поисковика, на ваш взгляд?

— Да ничего! Но если пенсионеры, допустим, пропадают, уходят далеко, их бывает, пять лет, шесть не находят. У нас вот Солдатенко в 18 году ушла, так до сих пор и не нашли.

— Пенсионерка?

— Да. Ни костей... Несколько раз проходили поля, которые надо было осмотреть Куда она ушла? Мы постоянно округу осматриваем, но до сих пор ничего нет. В Балтийском районе смотрели — ничего не нашли! Без следа исчезла и все, пропала! Это тяжело.