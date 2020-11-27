Водитель BMW сел за руль после инсульта и влетел в мост в Калининграде

Калининград, 27 ноября. В Калининградской области водитель BMW врезался в мост и умер на месте. Об этом сообщили очевидцы в одном из популярных пабликов в социальной сети.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Калининградской области. Как выяснил ФАН, автомобилист сел за руль, не оправившись после инсульта.

«В 12 часов 26 минут водитель 1978 года рождения двигался на автомобиле БМВ по автодороге Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев со стороны Гусева в сторону Озерска. Во время движения мужчина не справился с управлением и совершил наезд на мостовую опору. От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, мужчина днем, раньше положенного срока покинул медицинское учреждение, в котором проходил восстановление после инсульта. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали пресс-службе УМВД России по Калининградской области ФАН.

В социальных сетях дополнительно сообщают, что у машины были литовские номера.