Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Водитель BMW сел за руль после инсульта и влетел в мост в Калининграде

Водитель BMW сел за руль после инсульта и влетел в мост в Калининграде

Калининград, 27 ноября. В Калининградской области водитель BMW врезался в мост и умер на месте. Об этом сообщили очевидцы в одном из популярных пабликов в социальной сети. 

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Калининградской области. Как выяснил ФАН, автомобилист сел за руль, не оправившись после инсульта.

«В 12 часов 26 минут водитель 1978 года рождения двигался на автомобиле БМВ по автодороге Калининград-Знаменск-Озерск-Гусев со стороны Гусева в сторону Озерска. Во время движения мужчина не справился с управлением и совершил наезд на мостовую опору. От полученных травм мужчина скончался на месте. По предварительным данным, мужчина днем, раньше положенного срока покинул медицинское учреждение, в котором проходил восстановление после инсульта. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали пресс-службе УМВД России по Калининградской области ФАН. 

В социальных сетях дополнительно сообщают, что у машины были литовские номера. 

Новости партнеров