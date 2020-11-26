В Калининграде 17-летний подросток уже четвертый раз сбегает из дома

Калининград, 26 ноября. Полиция Ленинградского района города Калининграда объявила в розыск 17-летнюю Валентину Варченко. Девушка ушла из дома 25 ноября. Ее местоположение неизвестно.

На вид ей 17-18 лет, рост около 170 см. Телосложение среднее, волосы темные до плеч, на указательном пальце левой руки татуировка в виде сердца. Одета в белое пальто в клетку и черные брюки.

ФАН в волонтерском отряде «Поиск пропавших людей. Калининград» сообщили, что Валентина Варченко раньше уже уходила из дома.

«Поиском девушки уже занимались. Она уходит не в первый раз — семейные проблемы. До этого подобное происходило три раза. Каждый раз ее возвращала полиция и волонтеры. Находят ее все время в разных местах», — рассказал участник поискового отряда Дмитрий Лощенко ФАН.

ОМВД России по Ленинградскому району просит сообщать о местонахождении ребенка по телефонам 8 (4012) 552-506, 8 (4012) 554-502.