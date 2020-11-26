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Открытие первого в Калининграде магазина H&M вызвало небывалый ажиотаж

В Калининграде открылся первый магазин H&M

Калининград, 26 ноября. В торговом центре «Балтия Молл» открылся первый в Калининграде магазин сети H&M. Информацию об этом подтвердил Владимир Зарин, глава «Гамма Девелопмент Групп». 

На фото в социальных сетях видно, что в H&M выстроилась очередь длиной в 500 метров. Люди готовы ждать по пол дня, чтобы попасть в него. Всему виной ограничения требование соблюдать дистанцию. 

«Действуют коронавирусные ограничения по количеству человек на квадратуру. Так-то, может, очереди бы и не было», — пишут в социальной сети. 

Ажиотаж вокруг открытия магазина удивил и поразил некоторых калининградцев. 

«Люди сошли с ума… Тряпки так всем понадобились? Смех просто…», — написала Елена К. 

Горожане также вспоминают открытие «Леруа Мерлен» и «Макдональдс». Тогда в торговых центрах тоже были столпотворения. 

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