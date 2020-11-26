Открытие первого в Калининграде магазина H&M вызвало небывалый ажиотаж

Калининград, 26 ноября. В торговом центре «Балтия Молл» открылся первый в Калининграде магазин сети H&M. Информацию об этом подтвердил Владимир Зарин, глава «Гамма Девелопмент Групп».

На фото в социальных сетях видно, что в H&M выстроилась очередь длиной в 500 метров. Люди готовы ждать по пол дня, чтобы попасть в него. Всему виной ограничения требование соблюдать дистанцию.

«Действуют коронавирусные ограничения по количеству человек на квадратуру. Так-то, может, очереди бы и не было», — пишут в социальной сети.

Ажиотаж вокруг открытия магазина удивил и поразил некоторых калининградцев.

«Люди сошли с ума… Тряпки так всем понадобились? Смех просто…», — написала Елена К.

Горожане также вспоминают открытие «Леруа Мерлен» и «Макдональдс». Тогда в торговых центрах тоже были столпотворения.