В Калининграде одинокий пенсионер живет без света, тепла и денег

Калининград, 26 ноября. В Гвардейском районе Калининградской области внимание местных жителей привлек одинокий пенсионер. В поселке Дивное он живет в полном мусора доме без света и тепла. Внимание на вопиющую ситуацию обратил таксист, подвозивший пожилого мужчину из больницы.

«Ехал из больнички. Говорит, оба сына погибли, близких почти нет. Какие-то алкаши его избили прилично. Живет в доме на два хозяина, во второй половине давно никто не живет. Отопления у него нет, света толком тоже. Пенсию с документами алкаши отобрали. В доме полный ужас и очень холодно. Старый замерзнет», — сообщил мужчина в социальной сети.

Калининградцам таксист предложил помочь пожилому человеку, хотя бы передать ему теплую одежду на зиму. Ухаживать за дедушкой, по его словам, некому, а горожане уверены: пенсионер нуждается в отправке в дом престарелых.

«Ребята, много чего предложено, но давайте трезво мыслить: даже если дедушке и одежду привезут, и уберутся, и накормят, то ничего не поменяется, местная алкота еще из хаты его выгонит и все теплые вещички приберет, к сожалению! Если действительно есть у кого возможность определить его в дом престарелых, то это, наверно, единственный выход!» — написала в социальной сети местная жительница.

ФАН связался с представителями социальных служб города Гурьевска. Они сообщили, что сейчас пытаются определить дедушку в центр адаптации, однако он может захотеть вернуться обратно домой.

«Мы сегодня проделали большую работу с Куркиным Владимиром Александровичем, который неоднократно почти определялся в дом-интернат, а потом отказывался. Он был у нас в центре «Бомж». Оттуда сбегал. Просто уходил! Это центр адаптации лиц без определенного места жительства. Сейчас мы везем его туда снова. Помогает полиция и прокуратура. Я не могу сейчас точно сказать, довезут ли они, но я думаю, довезут», — рассказала ФАН начальник управления социальной защиты населения администрации муниципального образования Гвардейского городского округа Светлана Мазуренко.

Работники соцслужб рассказывают, что пенсионер не так безобиден и безупречен, как может показаться. Он предпочитает зарабатывать попрошайничеством, а на такси в Дивное возвращается после тяжелого «рабочего» дня. При этом он обеспечен пенсией и менять свой полуразрушенный дом на место в интернате не собирается.

«Он сидит на трассе, где чебуречная в Талпаках, и просит милостыню. Мало того, что он получает там до 2000 в день, представляете, деньгами, его там кормят и поят, он и с коньячком, говорят, уезжает. Потом на такси за 1500 едет до Дивного своего. Побирался в Калининграде у «Виктории» на вокзале, то есть его никто не берет уже на автобусе, зная его запах, а на такси за хорошие деньги его берут. Он насобирает денег, придумает сказку, что он брошенный… Он довел себя сам!» — говорит Светлана Мазуренко.

Отправиться в дом престарелых работники соцслужб пытались уговорить дедушку очень много раз, но он отказывается категорически. Отсутствия условий он, по всей видимости, просто не замечает.

«Квартира у него не топится, воды нет, соседка помогает — кушать приносит горячее, все ему жители помогают, мы уже и программу составляли в дом-интернат. Уже все, он подписался! Мы его везем, он берет отказ, разворачивается и домой», — возмущается работник социальной службы.

В последний раз перед отправкой в дом-интернат дедушку даже отвели к цирюльнику, но он ушел из места, где должен был дождаться переезда. Его увидели на остановке общественного транспорта. В своем доме без света, тепла и еды он собирается жить до конца жизни, а переждать хотя бы на зиму в доме ночного пребывания его уговаривают с большим трудом. Таксисту он, по словам Светланы Мазуренко, просто наврал.

«То, что таксисту он рассказывал, что его там обворовали… Документы он сам потерял, сыновья у него, по крайней мере один точно, живет в Мурманске, но они связь не поддерживают. Никто его не обворовывал, там ужасно дома, мы сегодня снимали… Там не то, что домом нельзя назвать, там просто стены, телевизор, диван и кругом мешки, бутылки и даже недопитая водка», — сообщила сотрудница соцлужбы ФАН.

Работники соцслужб уверены в том, что дедушка вернется обратно в Дивное, и очень надеются удержать его в центре адаптации хотя бы на зимний период.