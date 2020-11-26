Ребенку прооперировали здоровую руку вместо больной в Калининграде

Калининград, 26 ноября. Врач ГБУЗ КО «Детская областная больница Калининградской области» прооперировал несовершеннолетней пациентке здоровую руку вместо больной. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов. Из руки ребенка нужно было достать несколько спиц из-за перелома. Первую ортопед-травматолог Алексей Панов вытащил наживую, без наркоза, причинив девочке страшную боль. О работе медика рассказывает мать.

«Поступили в пятницу на плановую госпитализацию для извлечения спиц из руки. В итоге все отложили до понедельника. В понедельник готовились к операции, пол дня не кормила ребенка, приходит врач и говорит, вы не вписываетесь в план операций, переносим все на вторник. Я начала возмущаться, как так если мы в пятницу заехали, какого мы тут лежим как в санатории. Тем более нам в направление дали на экстренную госпитализацию на минуточку! В итоге он говорит, пойдем в гипсовую посмотрим. Заходим туда, ребенка на стол, снял гипс и выкинул в мусорку. У нее одна спица торчала из локтя, вторая вшита. Начинает осматривать, молча начинает одевать перчатки, брызгать руку скорей всего антисептиком каким то. Не предупредив меня и ее, выдернул на живую спицу из локтя. Ребенок орет, я в шоке. Говорит вторую делаем под наркозом», — описывает мать ситуацию.

На следующий день девочку забрали на операцию. Ее мать начала переживать, что она длится слишком долго. Выяснилось, что врачи просто искали спицу не в той руке. Забыли посмотреть снимки перед операцией.

«Делали маску наркоз, такой обычно быстро проходит операция. Я начала переживать, долго нет ее, встала под дверь гипсовой. А у них там как проходной двор, один за другим заходили врачи и медсестры. Там и заведующий был тоже. В итоге когда он вышел, я спросила почему так долго, он мне в ответ: «Не можем найти спицу, слишком наросла костная мозоль, завтра другая операция, под каким то аппаратом, где видно спицу». Привезли в палату ее, смотрю и не пойму, правую не тронули, левая вся замотана. Итог, они вскрыли левую руку вместо правой, изрезали еще одну руку, наложили швы», — говорит мать ребенка.

Теперь девочка не может пользоваться ни правой, ни левой рукой. По факту происшествия проводится проверка.

«Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи. По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка действиям врачей медицинского учреждения», — сообщается на сайте ведомства.

В детской областной больнице комментировать ситуацию не считают нужным.

«Комментариев не будет», — заявили в приемной главного врача «Детской областной больницы Калининградской области» корреспонденту ФАН.

В Минздраве ФАН ответили, что проводят проверку после происшествия.