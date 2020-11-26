Жители калининградской пятиэтажки задыхаются от запаха фекалий

Калининград, 26 ноября. Жители дома на улице Зеленой в Калининграде жалуются на запах фекалий в подвале. Они обращались в «Роспотребнадзор», «Министерство регионального контроля и надзора», прокуратуру, но это не принесло результата. Их подвал залит канализационными отходами. УК не может справиться с ситуацией уже два месяца.

Дом обслуживает «ЖЭУ-23». ФАН связался с представителями управляющей компании, чтобы прояснить ситуацию.

«Засор происходит по вине собственников. Оттуда когда убирают это все, прочищают канализационную трубу и оборудование, вытаскивают тряпки, салфетки, бытовой мусор, вот поэтому постоянно такая ситуация. А сейчас подвал высыхает только в результате вентиляции, которая возникает из-за окон в подвале, в результате — запах, поэтому, конечно, на первом этаже все это чувствуется. Вот такая картина», — рассказала ФАН мастер по воде «ЖЭУ-23» Ирина Бережная.

В управляющей компании также заметили, что за последние месяц-полтора прочищали канализацию в доме на Зеленой два или три раза. Ирина Бережная уверена, что УК выполняет все обязательства по договору, заключенному с жильцами. В городе у «ЖЭУ-23» плохая слава. Калининградцы отзываются о деятельности УК крайне негативно.

«Для «ЖЭУ-23» это норма. С ними и не такие мелочи бывали», — высказалась о ситуации местная жительница. «23 — это вообще трэш, ничего не хотят делать!» — рассказала Инна Ж.

Сталкивающиеся с работой этой управляющей компанией горожане советуют жильцам улицы Зеленой, 19 обращаться в суд. Иначе, по их мнению, проблему не решить.