Жестокое обращение воспитателя с детьми сняли на видео в Калининграде

Калининград, 23 ноября. Местный житель опубликовал в социальных сетях видеозапись грубого обращения воспитателя с ребенком на площадке детского сада №121. Действия показались ему свидетельством небрежного отношения.

«Он одергивает их, даже с какой-то ненавистью», — комментирует свою запись мужчина.

Калининградца поддержали в комментариях.

«Автор, спасибо за это видео. Надеюсь, родители увидят и не спустят на тормозах эти удушающие движения руками. Просто мразота», — написала Екатерина Д. «Бедные цыплятки», — сказала Анна А.

ФАН связался с детским садом №121. Заведующая к телефону подойти отказалась, передав через делопроизводителя, что в воспитательном учреждении проводится служебная проверка.

Недавно ФАН сообщал о гибели маленького ребенка на детской площадке калининградского садика №50. По информации следственного комитета, он застрял между ее деревянными деталями и задохнулся.