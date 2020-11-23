Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Жестокое обращение воспитателя с детьми сняли на видео в Калининграде

Жестокое обращение воспитателя с детьми сняли на видео в Калининграде

Калининград, 23 ноября. Местный житель опубликовал в социальных сетях видеозапись грубого обращения воспитателя с ребенком на площадке детского сада №121. Действия показались ему свидетельством небрежного отношения. 

«Он одергивает их, даже с какой-то ненавистью», — комментирует свою запись мужчина. 

Калининградца поддержали в комментариях. 

«Автор, спасибо за это видео. Надеюсь, родители увидят и не спустят на тормозах эти удушающие движения руками. Просто мразота»,  — написала Екатерина Д. 

«Бедные цыплятки», — сказала Анна А. 

ФАН связался с детским садом №121. Заведующая к телефону подойти отказалась, передав через делопроизводителя, что в воспитательном учреждении проводится служебная проверка. 

Недавно ФАН сообщал о гибели маленького ребенка на детской площадке калининградского садика №50. По информации следственного комитета, он застрял между ее деревянными деталями и задохнулся. 

Новости партнеров