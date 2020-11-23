В Калининграде «Янтарные моржи» переплыли грязную Преголю 

Калининград, 23 ноября. Участники клуба зимнего плавания «Янтарные моржи» устроили массовый заплыв по реке Преголя. Их сопровождали спасатели, МЧС и ГИМС. Целью акции было привлечение внимания к проблемам экологии в городе.

Члены клуба закаливания преодолели дистанцию в 15 километров. По их словам, в озере Шенфлиз, где они плавают обычно, гораздо холоднее, так что опасной вода «Янтарным моржам» не показалась. Чай и теплые вещи, которые они взяли с собой, им даже не пригодились. Любителями закаливания руководило стремление привлечь внимание к проблемам центральной городской реки.

«Мы хотим, чтобы обратились внимание на сливы, сбросы, вонь Преголи. Там, где гостиница, где «Юность», говорят, что эта гостиница присоединилась к воде, которая в Преголю идет. Я там даже видел контрацептив использованный, который плавал в этом месте, когда мы ходили, делали обход и смотрели, где будем плавать. Это место мы даже хотели обойти, потому что там совсем воняло, по нему невозможно было плыть! Я видел использованный контрацептив! Это что, откуда он взялся? Конечно, с трубы вышел. Именно в этом месте! И все нас предупреждали, что там плыть не стоит. Эта часть самая загрязненная, и даже ГИМС нам предложил эту часть проехать. И ребята, которые плавали в этом месте, почувствовали запах. Такая вонь!» — сообщил ФАН участник заплыва Малик Ухулдуев.

«Янтарные моржи» с радостью отмечают поддержку и одобрение горожан.