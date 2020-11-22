Создатель калининградских хомлинов ведет переговоры с «Союзмультфильмом»

Калининград, 22 ноября. «Мама» знаменитых калининградских хомлинов Наталья Шевченко обсуждает создание мультфильма о полюбившихся горожанам сказочных персонажах с крупнейшими студиями России. На прошлой неделе к ней в гости приезжал директор студии «Союзмультфильм», и она рассказала ФАН, где могут установить двух новых хомлинов и почему не хочет делать бизнес на созданной ей сказке.

— Наталья, мы все ждем, когда в Калининграде будут установлены два оставшихся хомлина. В какой момент это произойдет?

— Мы так боимся озвучивать какие-либо сроки, потому что ни разу в намеченное не уложились, ни разу! По плану было в новогодние праздники. Смотрим по ситуации, чтобы не устроить пир во время чумы с установкой хомлинов в карантин.

— Расскажете о фигурках, которые осталось установить? Их будет всего семь?

— Из семи мама и внучок остались у нас, места установки не назову, это секрет, но есть предание: «Увидел семь хомлинов, увидел семь самых популярных мест в городе». Исходя из этой информации, можно понять, какие два места в городе остались.

— Кто такая внучка?

— Все внуки — помощники в семье. Они как послушные маленькие хомлины помогают взрослым.

— Второй хомлин, которого установят — это мама?

— Верно. Многое будет зависеть от места, если я сейчас начну рассказывать, могу его случайно раскрыть. Появление хомлина — это всегда сюрприз.

— Какие у вас были впечатления после появления хомлина-папы у музея изобразительных искусств, малышки Ули у калининградского зоопарка?

— Самая приятные эмоция — это реакция людей на наш проект. Это тысячи писем любопытных, даже взрослых людей, которые хотят верить в сказочность, верить в маленьких человечков, которые бегают по Калининградской области. Некоторые приезжают в Калининград специально знакомиться с семейкой, которая находится в Астрономическом бастионе. У нас здесь мастерская по работе с янтарем. Летом приходит по 400–600 человек в день, и люди всегда хотят узнать о хомлинах больше. Это очень крутой, сильный опыт для меня как для художника, и я счастлива, что у меня есть возможность его испытать.

— Ходят слухи, что раньше вы хотели делать мультики про хомлинов.

— С нами в последние год-два вступили в переговоры самые крупные мультипликационные студии России, около трех. С директором одной из них мы встречались на прошлой неделе в Калининграде, обсуждали детали сотрудничества, но все это очень недешево, многое сейчас нужно взвесить по приоритетам, хотя безусловно, цель нашего проекта — это создание мультфильма.

— Мультик хотите делать в нашем городе?

— Очень хотелось бы создать мультик именно в Калининграде, но кадров же нет, студии. Может быть собрать под проект команду… В нашем городе было бы идеально, потому что мультик про Калининград и мастеров, которые работают с янтарем и мечтают найти свой домик.

— Скажите, а вы будете набирать команду в проект?

— Этот вопрос сейчас и решается.

— А финансирование?

— Это второй вопрос, но он не основой. Когда есть какая-то мечта, всегда откуда-то берется бюджет.

— Какая была последняя мультипликационная студия, с которой вы общались?

— «Союзмультфильм». Сейчас нужно решиться на сотрудничество. Просто очень много деталей профессиональных в создании проекта есть, финансирование даже не самое главное.

— А в чем сложность для вас?

— У каждой студии есть свои условия. У «Союзмультфильма» это цензура, то есть мультики для дошколят, а нам нужна более взрослая аудитория. Это условие может стать критичным для сотрудничества. Кто-то хочет выкупить полностью весь проект и потом делать про него мультики. Кто-то хочет делать проект по своим правилам, мы же желаем сделать крутой мультик про Калининград, янтарь и хомлинов, такой, чтобы он стал любимым. Атмосферный мультфильм, который будет популяризировать Калининградскую область, добрый, интересный, в первую очередь качественный. У нас нет задачи сделать коммерческий проект, а почти все крупные студии говорят только о бизнесе.

— Не сходитесь во взглядах?

— Нам важно сделать мультфильм, который нравился бы в первую очередь нам. Не важно, насколько он окупится, сколько заработает студия. Хорошие вещи так не создаются. В первую очередь это должен быть классный мультфильм, кто нам поможет это сделать, с тем мы и будем сотрудничать. Не найдем — создадим мультипликационную студию в Калининграде сами.