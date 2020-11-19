В Калининграде решается судьба немецкой брусчатки

Калининград, 19 ноября. Врио сити-менеджера Елена Дятлова предложила избавляться от немецкой брусчатки там, где она мешает проезду через перекресток. Сейчас решается судьба старинного дорожного покрытия в центре города.

К решению вопроса она намерена привлечь жителей города. Для этих целей разрабатывается специальная стратегия публичных слушаний. Территория проспекта Мира и Тельмана считается спорной, однако брусчатка в любом случае исчезнет из тех мест, где становится преградой для пересечения улиц.

По словам Елены Дятловой, принимать решения по демонтажу брусчатки в том или ином месте в Калининграде будут только после обсуждения с жителями. Общее голосование по всей городской территории производиться не будет.