В Калининграде разбили машину въехавшего в толпу людей водителя

Калининград, 18 ноября. Под Холмогоровкой въехавшему в толпу водителю разбили машину. Видео происшествия опубликовано в одном из популярных городских пабликов в социальной сети. На нем слышны звуки паники, ударов и крики с просьбами о помощи.

Пользователи социальных сетей оказались шокированы поступком калининградцев и пытаются оправдать водителя.

«Куда катится мир, наехал дед, может, действительно перенервничал и перепутал педаль, но люди то! Как дикари налетели, машину человеку разбили, просто треш!» — написала Виолетта К.

Местная жительница попыталась их защитить. Она утверждает, что автолюбителя таким образом хотели спасти.

«Он еще дергался там, то ли назад хотел сдавать, то ли что… Вот мужики и оттаскивали, руками стекла разбили, ключи выдернули, деда достали. Он целый кстати, никто его не линчевал. Все произошло за секунды. Надо было людей вытаскивать!» — пишет она.

Виновник происшествия рассказал о произошедшем представителям правоохранительных органов.

«Сел в машину, завел машину, посмотрел назад как можно проехать, сосед сзади сел. Я уже смотрю, чтобы мы не потерялись. Можно было задом выехать на улицу. Я сел, а машина как рванет вперед. Я на ручник полностью, а она идет. Потом уже людей к стенке туда прижал и выключил зажигание!» — рассказал автолюбитель.

В пресс-службе полиции ФАН предоставили видео оперативной съемки с места событий.

В отношении калининградца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему 79 лет. В результате ДТП госпитализированы пять человек, трем оказана медицинская помощь. Мужчина не справился с управлением и перепутал педали. ФАН сообщили, что он был трезв. Ему назначена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.