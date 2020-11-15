Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

Калининград, 15 ноября. Елена Парфенова из Светлогорска Калининградской области бьет тревогу и призывает горожан обращаться во все возможные инстанции. Она — зооволонтер, и в течение долгого времени ухаживала за проживающей в «Парке янтарного периода» стаей кошек и котов. Животных прививали от всевозможных болезней, стерилизовали и пристраивали в семьи, но однажды ситуация изменилась.

По словам Светланы Парфеновой, летом 2020 года в «Парк янтарного периода» пришло предписание от органов прокуратуры и ветеринарного надзора. В нем, как говорит женщина, содержалась рекомендация провести противоэпидимические мероприятия в отношении содержащихся на территории парка животных. Это коснулось и кошек. По этой причине 13 октября 2020 года в парк приехали представители ГБУ КО «Центр для безнадзорных животных» (ЦБЖ) и отловили 4 кошек и 8 котов.

Светлана считает, что в центре кошек держали в плохо обогреваемом здании без еды и лотка. Вернулись оттуда они, по ее словам, в ужасном состоянии.

«Худые и изможденные, мокрые и дурнопахнущие, пропитаны мочой от кончиков ушей до кончиков хвостов. У всех животных были явные признаки заболеваний, чихание, кашель и слезотечение, шерсть была в ужасном состоянии, свалявшаяся и грязная. Две кошки ползали, у них не работали задние лапки. Когда волонтёры стали их кормить, то животные вырывали еду из рук», — рассказывает Светлана Парфенова.

Светлана Парфенова также сообщила ФАН, что больше всего пострадала кошка по имени Виталина. Двухнедельное пребывание в «Центре для безнадзорных животных» закончилось для нее смертью.

«Увозили Виталину здоровой и стерильной кошкой, с хорошим аппетитом, а привезли полутруп, измождённое и плохо двигающееся животное. Мы неделю боролись за её жизнь, но спасти её не удалось. Виталина умерла под капельницей в клинике. Других кошек и котов пришлось всех лечить и откармливать», — возмущается волонтер.

Светлана уже подала заявление в прокуратуру и обратилась к председателю Калининградской областной Думы Марине Оргеевой. В своей жалобе она упирает на то, что в «Парке янтарного периода» не имели права отдавать кошек в «Центр для безнадзорных животных», поскольку звери принадлежат им. В уходе же помогают волонтеры на свои личные средства. Все кошки были простерилизованы, но у директора парка Сергея Зайцева своя точка зрения на этот вопрос.

«Одни подкидывают кошек. Другие считают, что только они кормят кошек. Третьи пишут, что за ними не ухаживают, предлагают проверять. К нам пришла прокуратура, они выдали нам предписание в 8 пунктов. Мы поставили кошкам бирки. Поставили кошек на учет в местную клинику, к Муромцеву, чтобы им регулярно делали прививки. Зоозащитникам он тоже не нравится, хотя он животных спасает! Мы ему платим за вакцинацию.

Он уверяет, что отдавая кошек в «Центр для безнадзорных животных» не предвидел беды, а всего лишь хотел сэкономить. По его словам, в парк регулярно поступают все новые и новые кошки, и уследить за всеми невозможно. Центру же со стороны государства выделяется по 5 тысяч рублей на животное.

Если кошек не стерилизовать, кончится все очень плачевно. Через пару месяцев их может стать в пять раз больше. В Калининграде есть бесплатная клиника. Они сами с нами связались и предложили простерилизовать животных. То, что они их вернули в плохом состоянии, это точно не моя вина!» — сообщил он ФАН.

Директор «Парка янтарного периода» рассказал, что стерилизовать кошек его как представителя организации принудили жалобщики, которые регулярно пишут в различные проверяющие структуры. Сейчас он намерен наладить диалог с зоозащитниками и вместе с ними обращаться в контролирующие инстанции. «Живодерней» «Центр для безнадзорных животных» в Калининграде называет и Ирина Лангинен, директор регионального «Альянса защитников животных». Ее уверяли, что во время опасной передержки кошки всего лишь получали лечение и находились в нормальных условиях.

«У кошек по регламенту приюта должны быть особые условия содержания. У них 15 скрытых болезней, и это только скрытые! У собаки иммунитет крепче, но у них там и собаки заражаются инфекциями. И кошки, проходя этот десятидневный карантин с прививками, лечением, как они объясняют… Какое там лечение можно получить, если условий нет? Никакого! Естественно, кошек вернули совершенно больных, даже если у них и были какие-то скрытые болезни, так они все вылезли на этом фоне», — сообщает директор «Альянса защитников животных» ФАН.

Также она уверена, что в «Центре безнадзорных животных» кошек не чипировали, а это, по ее мнению, нарушение регламента для госучреждений от 2020 года. В защиту животных выступает и председатель калининградской региональной общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» Наталья Галяс, юрист.

«У нас законодательство новое по животным, судебной практики пока не сложилось. Если кошки жили на территории и использовались для развлечения посетителей, они считаются собственностью парка, а не бездомными. К тому же они были стерилизованы. Из каких соображений их забрала государственная служба отлова, я затрудняюсь сказать. Законы для бездомных животных на этих кошек не распространяются, но и бездомных можно только вакцинировать, стерилизовать и вернуть в место прежнего обитания. Стерильных нет оснований забирать в принципе», — сообщила она ФАН.

По ее мнению Натальи Галяс, разобраться в этой сложной ситуации и установить, были ли нарушения закона или нет, может прокуратура Калининградской области.