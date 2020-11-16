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Калининградцы обратились в прокуратуру из-из замученных кошек из Светлогорска

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Елена Парфенова из Светлогорска Калининградской области бьет тревогу и призывает горожан обращаться во все возможные инстанции. Она — зооволонтер, и в течение долгого времени ухаживала за проживающей в «Парке янтарного периода» стаей кошек и котов. Животных прививали от всевозможных болезней, стерилизовали и пристраивали в семьи, но однажды ситуация изменилась. 

Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

По словам Светланы Парфеновой, летом 2020 года в «Парк янтарного периода» пришло предписание от органов прокуратуры и ветеринарного надзора. В нем, как говорит женщина, содержалась рекомендация провести противоэпидимические мероприятия в отношении содержащихся на территории парка животных. Это коснулось и кошек. По этой причине 13 октября 2020 года в парк приехали представители ГБУ КО «Центр для безнадзорных животных» (ЦБЖ) и отловили 4 кошек и 8 котов. 

Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

Светлана считает, что в центре кошек держали в плохо обогреваемом здании без еды и лотка. Вернулись оттуда они, по ее словам, в ужасном состоянии.

«Худые и изможденные, мокрые и дурнопахнущие, пропитаны мочой от кончиков ушей до кончиков хвостов. У всех животных были явные признаки заболеваний, чихание, кашель и слезотечение, шерсть была в ужасном состоянии, свалявшаяся и грязная. Две кошки ползали, у них не работали задние лапки. Когда волонтёры стали их кормить, то животные вырывали еду из рук», — рассказывает Светлана Парфенова. 

Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

Светлана Парфенова также сообщила ФАН, что больше всего пострадала кошка по имени Виталина. Двухнедельное пребывание в «Центре для безнадзорных животных» закончилось для нее смертью. 

«Увозили Виталину здоровой и стерильной кошкой, с хорошим аппетитом, а привезли полутруп, измождённое и плохо двигающееся животное. Мы неделю боролись за её жизнь, но спасти её не удалось. Виталина умерла под капельницей в клинике. Других кошек и котов пришлось всех лечить и откармливать», — возмущается волонтер.

Светлана уже подала заявление в прокуратуру и обратилась к председателю Калининградской областной Думы Марине Оргеевой. В своей жалобе она упирает на то, что в «Парке янтарного периода» не имели права отдавать кошек в «Центр для безнадзорных животных», поскольку звери принадлежат им. В уходе же помогают волонтеры на свои личные средства. Все кошки были простерилизованы, но у директора парка Сергея Зайцева своя точка зрения на этот вопрос. 

«Одни подкидывают кошек. Другие считают, что только они кормят кошек. Третьи пишут, что за ними не ухаживают, предлагают проверять. К нам пришла прокуратура, они выдали нам предписание в 8 пунктов. Мы поставили кошкам бирки. Поставили кошек на учет в местную клинику, к Муромцеву, чтобы им регулярно делали прививки. Зоозащитникам он тоже не нравится, хотя он животных спасает! Мы ему платим за вакцинацию.

Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

Он уверяет, что отдавая кошек в «Центр для безнадзорных животных» не предвидел беды, а всего лишь хотел сэкономить. По его словам, в парк регулярно поступают все новые и новые кошки, и уследить за всеми невозможно. Центру же со стороны государства выделяется по 5 тысяч рублей на животное. 

Если кошек не стерилизовать, кончится все очень плачевно. Через пару месяцев их может стать в пять раз больше. В Калининграде есть бесплатная клиника. Они сами с нами связались и предложили простерилизовать животных. То, что они их вернули в плохом состоянии, это точно не моя вина!» — сообщил Сергей Зайцев ФАН. 

Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

Директор «Парка янтарного периода» рассказал, что стерилизовать кошек его как представителя организации принудили жалобщики, которые регулярно пишут в различные проверяющие структуры. Сейчас он намерен наладить диалог с зоозащитниками и вместе с ними обращаться в контролирующие инстанции. «Живодерней» «Центр для безнадзорных животных» в Калининграде называет и Ирина Лангинен, директор регионального «Альянса защитников животных». Ее уверяли, что во время опасной передержки кошки всего лишь получали лечение и находились в нормальных условиях.

«У кошек по регламенту приюта должны быть особые условия содержания. У них 15 скрытых болезней, и это только скрытые! У собаки иммунитет крепче, но у них там и собаки заражаются инфекциями. И кошки, проходя этот десятидневный карантин с прививками, лечением, как они объясняют… Какое там лечение можно получить, если условий нет? Никакого! Естественно, кошек вернули совершенно больных, даже если у них и были какие-то скрытые болезни, так они все вылезли на этом фоне», — сообщает директор «Альянса защитников животных» ФАН.

Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

Также она уверена, что в «Центре безнадзорных животных» кошек не чипировали, а это, по ее мнению, нарушение регламента для госучреждений от 2020 года. В защиту животных выступает и председатель калининградской региональной общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» Наталья Галяс, юрист.

«У нас законодательство новое по животным, судебной практики пока не сложилось. Если кошки жили на территории и использовались для развлечения посетителей, они считаются собственностью парка, а не бездомными. К тому же они были стерилизованы. Из каких соображений их забрала государственная служба отлова, я затрудняюсь сказать. Законы для бездомных животных на этих кошек не распространяются, но и бездомных можно только вакцинировать, стерилизовать и вернуть в место прежнего обитания. Стерильных нет оснований забирать в принципе», — сообщила она ФАН. 

Зоозащитники Калининграда встали на защиту замученных кошек из Светлогорска

По мнению Натальи Галяс, разобраться в этой сложной ситуации и установить, были ли нарушения закона или нет, может только прокуратура Калининградской области. 

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