Под Калининградом появится первый в России туалет-бутик

Калининград, 15 ноября. На эко-площадке «Зеленый кот» под Зеленоградском появится первый в России туалет-бутик. Об этом сообщается в одном из популярных городских пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Отделанную мрамором отхожее место смогут посещать до 30 туристов одновременно.

Дизайнер необычного туалета, Виктория Лазарева, немного рассказала ФАН о проекте.

«Музей-туалет — это первая часть большой эко-площадки, которая будет реализовываться в ближайшее время. Авторы замысла хотят обратить внимание на глобальную проблему сегодняшнего дня — загрязнение окружающей среды, переизбыток товаров и услуг», — сообщила она ФАН.

По словам Виктории Лазаревой, туалет-бутик стоит воспринимать в контексте площадки «Зеленый кот», как маленькую часть большого экологического проекта. Несмотря на то, что уборная подается как музей, ее будут использовать по прямому назначению.

«Различные товары, экспонаты, которые можно будет посмотреть и купить в этом месте, посвящены именно походу в туалет. В процессе создания музея мы использовали уже побывавшие в употреблении морские контейнеры, старые резиновые покрышки, а также элементы камня, стекла, дорогой и бюджетной плитки, куски мрамора, итальянской плитки, дорогие светильники».

Стройматериалы передала на площадку автор идеи туалета-бутика Ирина Клочкова, предприниматель из Москвы. Он создавался из того, что осталось невостребованным в процессе реализации других ее проектов. Ранее она уже отстроила в Зеленоградске «Музей Черепов и Скелетов», музей кошек «Муррариум» и музей «ФилоСофия».