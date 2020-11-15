В Калининградской области выявлено 155 случаев заражения коронавирусом

Калининград, 15 ноября. В Калининградской области выявлено 155 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает центр по мониторингу ситуации с заболеванием. 155 — это на 2,6% больше, чем день назад.

По данным центра, в области выздоровел области 161 человек. При этом в регионе зарегистрировано 105 смертей от коронавируса.

В числе заболевших 15 ноября 35 пенсионеров, 23 медицинских работника и 32 индивидуальных предпринимателя и иного работающего. Коронавирусом также заразились:

15 безработных;

12 сотрудников образовательных учреждений;

9 работников торговли и общественного питания;

7 сотрудников предприятий пищевой промышленности;

6 сотрудников транспортных предприятий, транспортных узлов; 6 учащихся (школа «Вектор» города Зеленоградск; школа № 1 города Светлый; школа № 6, школа № 9, Гимназия № 1, Гимназия № 32 в Калининграде);

2 сотрудника ЖКХ;

2 человека, работающих на промышленных предприятиях;

1 студент;

по одному - сотрудник с/х предприятия, предприятия бытовых услуг, сотрудник правоохранительных органов, сектора ЖКХ, банка.

У 36 человек из списка выше диагностировали пневмонию, 101 заболел ОРВИ.