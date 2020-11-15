Жители улицы Пролетарской в Калининграде присвоили парковочные места

Калининград, 15 ноября. Жители улицы Пролетарской в социальных сетях пожаловались на натянутый во дворе трос. О него споткнулась маленькая девочка. Оказалось, его предназначение в том, чтобы ограничивать территорию парковки. За тросом поставлены две машины.

Ситуацией недовольно большинство жителей двора. Трос мешает мамам с колясками.

«Сама вчера там с коляской пройти пыталась. Не пройти. Куда только Алиханов смотрит!» — написала под сообщением Мария К.

Больше всего оказались шокированы автомобилисты. Они назвали огороженный участок двора «вип-парковкой» и удивились наглости тех, кто оставляет за тросом машины.

«В новостройках парковочные места индивидуальные стоят по 700 тысяч рублей, а здесь трос натянули и уже место «своё», разве так можно?» — удивляется Светлана М.

Ситуацию ФАН прокомментировал юрист центра «АвтоПраво-ОСА» Петр Губенко.