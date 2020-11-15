Жители улицы Пролетарской в Калининграде присвоили парковочные места

Калининград, 15 ноября. Жители улицы Пролетарской в социальных сетях пожаловались на натянутый во дворе трос. О него споткнулась маленькая девочка. Оказалось, его предназначение в том, чтобы ограничивать территорию парковки. За тросом поставлены две машины.
Ситуацией недовольно большинство жителей двора. Трос мешает мамам с колясками.
«Сама вчера там с коляской пройти пыталась. Не пройти. Куда только Алиханов смотрит!» — написала под сообщением Мария К.
Больше всего оказались шокированы автомобилисты. Они назвали огороженный участок двора «вип-парковкой» и удивились наглости тех, кто оставляет за тросом машины.
«В новостройках парковочные места индивидуальные стоят по 700 тысяч рублей, а здесь трос натянули и уже место «своё», разве так можно?» — удивляется Светлана М.
Ситуацию ФАН прокомментировал юрист центра «АвтоПраво-ОСА» Петр Губенко.
«Вопросы на придомовой территории должны решаться на общем собрании собственников жилья. Решение принимается большинством голосов и при этом на собрании должен быть кворум, то есть должно присутствовать необходимое минимальное число собственников. Я не думаю, что там такая процедура проводилась. Если это какой-то инициативной группой принято решение с целью ограничить движение транспортных средств и препятствия пешеходам городить, такое решение является незаконным. В этом случае следует обратиться с жалобой в прокуратуру с указанием на то, что созданы препятствия движению. Возможно, прокуратура определит, кем это сделано, и вынесет представление об устранении требований законодательства».