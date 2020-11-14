В Калининграде снова поставлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом

Калининград, 14 ноября. В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщается: Калининградская область побила рекорд по числу зараженных COVID-19. В регионе выявлен 151 случай заболевания.

Вылечиться удалось 39 пациентам. При этом с начала пандемии выздоровел 5 521 человек, 108 умерло.

Рекордно большое число заражений подтвердилось по всей России. Оно составило 22 702 человека.

В стране коронавирусом болеет 1 903 253 человека. С начала пандемии справиться с болезнью удалось 1 425 529 пациентам, скончалось 32 834 человека.