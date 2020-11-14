Скульптуру «Бегущая по волнам» установят в Калининградской области

Калининград, 14 ноября. В городе Зеленоградске Калининградской области появится скульптура «Бегущая по волнам» стоимость 700 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Волна» в Facebook. Установка изваяния — идея сотрудников издания.

«Девушка в свободно развевающемся на ветру платье стоит на лодке, омываемой волнами. В руках она держит старинный фонарь, освещающий путь», — рассказывается они о будущем памятнике в социальной сети.

Его установят в районе улицы Ленина и Железнодорожной. После реконструкции в этом месте образовалось небольшое общественное пространство.

«Бегущую по волнам» планируется выполнить из бронзы и покрыть патиной. Фонарь статуи будет почти настоящим. По задумке авторов творения, он должен светиться в темноте.

В течение двух месяцев композицию доставят в Зеленоградск.