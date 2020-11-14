В Калининградской области огромный алабай растерзал маленькую собачку

Калининград, 14 ноября. В поселке Отрадное Калининградской области огромных размеров алабай растерзал маленькую собачку. Прохожий, оказавшийся свидетелем трагедии, попытался помешать псу, но потерпел неудачу. О произошедшем рассказала шокированная местная жительница в одном из популярных пабликов в социальной сети.

«Хорошо, что это был не ребенок. Как выяснилось, собака убегает со двора регулярно. Двор расположен напротив пятиэтажки, около улицы Тельмана. Мы остановились и сигналили, но пёс никого не замечал. Задушил и утащил собачку с собой!», — рассказала подписчикам Светлана Иванова.

Автор поста рассказала ФАН, что живет в Светлогорске. В поселок Отрадное она приезжает в гости к маме, и алабай за смешным, хлипким, по ее словам, забором, смущает ее своим поведением и размерами. Вместе с другими возмущенными гражданами она уже подала заявление в полицию.

«Со слов тех, кто там живет, слышала, что алабай не раз убегал и душил кошек и собак. Вчера приезжала полиция, но уже без меня. Хозяйке предложили усыпить пса, но она говорит, что ей собачку жалко, мол, она напала не на человека. Женщина не понимает, что в следующий раз может испугаться и побежать ребенок!» — рассказывает ФАН Светлана Иванова.

По словам встревоженной калининградки, владелица алабая признает неадекватность своего питомца, но усыплять его не планирует. Саму Светлану крайне смущает тот факт, что собака игнорирует команды человека.

«Самое страшное, что собака ни на что не реагирует. Ни на сигналы, ни на крики, ни на попытки ударить её. Она целенаправленно делает свои дела!», — возмущается женщина.

Так произошло и во время трагедии с маленькой собачкой. Светлана Иванова уверена, что прогулки алабая на свободе могут обернуться ужасными последствиями для жителей Отрадного. По ее словам, полиция уже дала указание усыпить питомца хозяйке собаки. В качестве альтернативы ей предоставлена возможность ограничить передвижения алабая вольером, и Светлана намерена контролировать исполнение распоряжения полиции самостоятельно. Тем временем, в поселении появились защитники агрессивного пса. Директор приюта для собак крупных пород и фонда «Поможем вместе 39» Татьяна Савина надеется, что усыпления можно избежать.

«Я занимаюсь помощью алабаям. Поскольку я сама заводчик и держу таких собак, не могу пройти мимо, когда они на улице. Их очень сильно боятся, но скорее человек собаке нанесет вред, чем она человеку. На нейтральной территории алабаи ведут себя как обычные дворняги, это собаки-территориалы. Алабаи просто охраняют территорию!» — рассказывает Татьяна.

По словам зоозащитницы, она занимается лечением и реабилитацией крупных собак, алабаев, овчарок и метисов, с 2014 года. Это почти шесть с половиной лет. Особенно неравнодушна она к алабаям, работает также с псами с искалеченной психикой. Она не считает, что зверь из Отрадного не здоров.

«Зооагрессия у собак — следствие отсутствия воспитания или необходимости элементарно выживать. Агрессия может быть пищевая или половая. Мы не знаем, по какой причине алабай напал на собачку! Если хозяйка отдаст, мы его заберем», — говорит Татьяна Савина.

Татьяна Савина также не согласна с тем, что из-за поведения алабая может пострадать ребенок. По ее мнению, это невозможно.

«Там пишут в комментариях, что на месте собаки мог быть ребенок. Ни в коем случае нельзя смешивать зооагрессию с агрессией к человеку! Это совершенно разные вещи, несопоставимые между собой. Собака может быть агрессивна по отношению к собратьям, а по отношения к человеку абсолютно адекватна и наоборот», — говорит она.

Если пса из Отрадного все же решат усыпить, помещение в приют может стать для него единственной возможностью спастись. Зоозащитница утверждает, что все зависит от постановления следователя. Но указание избавиться от животного, со слов обратившейся в полицию Светланы Ивановой, уже есть. Хозяйка приюта Татьяна Савина надеется собаку забрать к себе на доживание, если владелица алабая самостоятельно решит передать пса в учреждение. Вариант устроил бы и обратившуюся в полицию.

«Напишите в группу, когда ее заберут. Я тогда заберу заявление», — говорит она в беседе с одной из жительниц Отрадного.

В том, что алабай опасен, в Отрадном уверены. Люди считают, что разговаривать с хозяйкой агрессивной собаки бесполезно, и самостоятельно связываются с приютом с целью избавиться от животного.